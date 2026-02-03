Día Mundial del Infiel: así surgió la celebración del 13 de febrero, previo a San Valentín

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Cada 14 de febrero, millones de personas celebran el Día de San Valentín como una fecha dedicada al amor, la pareja y el romance. Sin embargo, pocas saben que un día antes, el 13 de febrero, se conmemora el llamado Día Mundial del Infiel o Día del Amante.

Aunque no se trata de una conmemoración oficial, su popularidad ha ido en aumento en distintos países desde hace casi una década.

DÍA MUNDIAL DEL INFIEL

Esta fecha surge como un reflejo de una realidad que, aunque socialmente cuestionada, forma parte de la vida de muchas personas: la infidelidad. Tener una relación extramarital suele asociarse con deslealtad, traición y ruptura de la confianza; sin embargo, también existen posturas que, bajo ciertos contextos, intentan justificarla o incluso atribuirle supuestos beneficios a la relación principal.

Sea como sea, la infidelidad es una experiencia que involucra a millones de personas, ya sea como quienes engañan, quienes son amantes o quienes resultan traicionados.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL 13 DE FEBRERO, PREVIO A SAN VALENTÍN?

El origen de esta polémica conmemoración se remonta a 2015. De acuerdo con el Daily Mail, la fecha fue impulsada en Estados Unidos bajo el nombre de Mistress Day por Ashley Madison, una plataforma de citas dirigida a personas casadas que buscan tener un amante y que cuenta con millones de usuarios en decenas de países.

La elección del 13 de febrero respondió a los resultados de una encuesta del propio sitio, la cual reveló que cerca del 30 por ciento de los infieles prefiere celebrar el amor con su pareja extramarital durante San Valentín, mientras que la mayoría opta por hacerlo un día antes.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS SON INFIELES?

La infidelidad suele fracturar la confianza y poner en riesgo la estabilidad emocional de una relación. El psicólogo Justin J. Lehmiller, en un artículo publicado en Psychology Today, identificó ocho factores principales que pueden llevar a una persona a ser infiel. Uno de ellos es la ira, que puede surgir como una forma de venganza hacia una pareja que ha causado daño emocional o que ha sido infiel previamente, motivo más común en personas con ansiedad por el apego o miedo al abandono.

Otro factor relevante es el deseo sexual, relacionado con la búsqueda de experiencias que no se viven dentro de la relación oficial o con la necesidad de mayor frecuencia en la intimidad. Este motivo aparece con mayor frecuencia en hombres y en personas que perciben que su relación tiene poca capacidad para resolver conflictos. La falta de amor, la negligencia emocional, la ausencia de compromiso claro y factores situacionales, como el consumo de alcohol o la influencia del entorno social, también figuran entre las causas más comunes.

Asimismo, la autoestima juega un papel importante, ya que algunas personas recurren a la infidelidad para reafirmar su atractivo o independencia. Finalmente, la necesidad de variedad sexual puede motivar este comportamiento, especialmente en personas con una visión más abierta de la sexualidad.

En la antesala del Día del Amor y la Amistad, el 13 de febrero se mantiene como una fecha polémica que recuerda una de las realidades más complejas de las relaciones humanas.