Día del Maestro: Estos son los 10 profesores más famosos del cine

A lo largo de nuestra vida, son pocas las personas a quienes les debemos tanto como a nuestros maestros, pues algunos de ellos han logrado sacar lo mejor, y a veces lo peor, de nosotros conforme vamos creciendo.

Existen toda clase de profesores: estrictos, dulces, fabulosos y creativos. El cine se ha encargado de retratarlos con sus defectos, virtudes y desde todas las perspectivas.

Es por eso que, para celebrar el Día del Maestro, a continuación, se presenta un recuento de algunos de los profesores más memorables del cine. Si eres o fuiste estudiante o profesor, es muy probable que te hayas identificado al menos con alguna de las siguientes películas.

LOS 10 MEJORES PROFESORES DEL CINE

JENNIFER HONEY DE MATILDA

La película dirigida por Danny DeVito de 1996 se convirtió en todo un clásico de la década de los 90, pues la adorable maestra Miel es el tipo de maestra que todos quisimos en la primaria: amable, comprensible e inteligente.

Ayudó a Matilda a realizarse, incluso enfrentó a su tía Agatha Tronchatoro, su más grande miedo. Si bien es una exageración de las buenas maestras, será una de las que más recordaremos y añoraremos por su dulzura y cariño.

MIYAGI DE KARATE KID

La saga que inició en 1984, dirigida por John G. Avildsen y protagonizada por Ralph Macchio, Pat Morita y William Zabka es otro ejemplo del arte de la enseñanza alternativa con el señor Miyagi como uno de los máximos exponentes.

Seguro la mayoría dudamos de sus métodos cuando puso a Daniel Larusso a pintar una valla y lavar el piso, pero tan pronto vimos al joven detener los golpes de Miyagi usando las "técnicas" de encerado y pintado, se nos borró todo el escepticismo.

Además, Miyagi no solo le enseñó karate sino todo un modo de vida que hizo que Larusso mejorara su autoestima y seguridad.

KATHERINE ANN DE LA SONRISA DE LA MONA LISA

En 2003, Julia Roberts interpretó a la profesora Katherine Ann, bajo la dirección de Mike Newell, junto a Kirsten Dunst y Julia Stiles. En esta historia, Ann busca la forma de que sus estudiantes salgan del conformismo impuesto por la misma escuela.

Ella es una maestra de Historia del arte en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. Tanto la escuela como los profesores y el alumnado están anclados en ideas tradicionalistas, como que para cualquier mujer debe ser más importante casarse que estudiar.

Es por eso que Katherine hará todo lo que esté en sus manos para crear en las estudiantes un anhelo por ir mucho más allá.

SÓCRATES GARCÍA DE EL PROFE

Entre los muchos oficios y profesiones que interpretó Cantinflas a lo largo de su carrera, uno de los más memorables es el del Profe, en 1971, junto a Marga López y Víctor Alcocer.

Con toda la picardía y humor mexicano, este famoso actor hace de Sócrates García, un profesor de escuela rural en México, que se enfrenta a problemas como el desalojo de la escuela y el hostigamiento de las autoridades.

Resulta ser una divertida crítica a varios problemas de la educación en México que siguen vigentes.

ALBUS DUMBLEDORE DE HARRY POTTER

Uno de los magos más poderosos del cine es también uno de los mejores maestros, o al menos eso dejó ver al inicio.

Este increíble y experimentado mago apadrinó al joven Harry Potter en sus primeros años, le dio valiosos consejos para enfrentar a Voldemort y sobrevivir en el mundo mágico. Demostró en más de una ocasión su poder y sabiduría, aunque hacia el final quizá más de uno se sorprendió con su plan.

DEWEY FINN DE ESCUELA DEL ROCK

La película del director Richard Linklater, en 2003, protagonizada por el actor y cantante Jack Black, es otro ejemplo de la labor de enseñar a los jóvenes de forma muy peculiar, divertida y didáctica.

Aunque Dewey Finn es realmente un profesor impostor, ya que se hizo pasar por su compañero de cuarto Ned Schneebly, se vuelve un gran animador para que los jóvenes de una escuela desarrollen sus talentos musicales. Dewey demostrará que no hace falta ser un pedagogo experto para ser un gran maestro.

PROFESORA NORBURY DE CHICAS PESADAS

La icónica película de 2004, protagonizada por Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Rachel McAdams y Tina Fey, presenta lo difícil que suele ser una maestra de adolescentes. Sin embargo, la profesora Norbury es lo que muchos necesitamos en la secundaria y preparatoria.

Aunque recibe todo tipo de burlas de sus alumnos, y ella misma considera que está en un mal momento de su vida, es la más competente para resolver un conflicto entre las chicas de la escuela. Es suficientemente severa y lista, además de ser un personaje increíblemente divertido, interpretado por la genial comediante Tina Fey.

TERENCE FLETCHER DE WHIPLASH: MÚSICA Y OBSESIÓN

Todos tuvimos un maestro duro en la escuela, que nos hizo sufrir y a veces hasta llorar. La máxima representación de este debe ser el temible Terence Fletcher, en la película de Damien Chazelle, ganadora del Oscar, interpretado magistralmente por J.K. Simmons.

Su técnica de intimidación a los estudiantes es una de las más memorables y atemorizantes del cine. Su efectividad podrá ser puesta a prueba, pero de alguna forma inspira a sus alumnos.

En una escena de la película entendemos sus razones para ser así y más de uno lo apoyará. Si no has visto Whiplash: música y obsesión te pierdes de una de las escenas finales más emocionantes de todas y de un profesor al que definitivamente no querrás perderle el ritmo.

JOHN KEATING DE EL CLUB DE LOS POETAS MUERTOS

John Keating es ese profesor que está contra el sistema, que nos enloquece, pero que también hace que aprender nos apasione.

La película de 1989, nominada a cuatro premios Oscar y ganadora a Mejor Guion Original, cuenta el rol del instructor es interpretado por Robin Williams, quien enseña a sus alumnos a pensar en la poesía más allá de lo académico, a disfrutarla y a cuestionar lo que sus padres quieren para ellos.

El guion original se adaptó para una obra de teatro que se presentó en México y Estados Unidos. La frase "Oh capitán, mi capitán", se coló muy adentro del imaginario colectivo.

MAESTRO YODA DE STAR WARS

Con su baja estatura, voz extraña y frases al revés, Yoda es quizás el maestro más icónico del cine de ciencia ficción.

Detrás de su aspecto tierno y enigmático se esconde una sabiduría milenaria y una profunda comprensión del equilibrio y la fuerza. A pesar de sus métodos poco convencionales, entrena a Luke Skywalker en uno de los caminos más difíciles: el dominio de uno mismo.

Yoda no solo enseña combate, sino filosofía y propósito, con lecciones que trascienden galaxias. Un verdadero maestro es aquel que enseña a pensar, no solo a hacer, y en eso, Yoda es maestro entre maestros.