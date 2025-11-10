Detienen y amarran a fetichista: se robaba esta prenda interior de las vecinas

Hartos de la desaparición de ropa interior de mujer, moradores de la comunidad e Oteapan, Veracruz, cazaron a Valerio, un fetichista al que le dieron una exhibida, que no le quedaron ganas de volver a cometer la acción.

De acuerdo con la información, el tipo sufre de misofilia o fetichismo de ropa interior, pero de prendas usada, ya que les provoca una reacción sexual al percibir los aromas que de las prendas sucias emanan, aunque es un concepto mucho más amplio.

Y no, no se trató de guasa, sino de un acto totalmente reprobatorio, ya que no era la primera ocasión que el ladrón de ropa interior actuaba, pero esta ocasión lo atraparon en "la maroma".

El detenido por civiles fue apodado como el "ladrón de brasieres" y su arresto se registró el incidente se registró el 6 de noviembre, en la comunidad de La Tina, donde fue atrapado en pleno hurto.

Se había metido a una vivienda de la colonia San Román, de donde traía varios sostenes, los que se colgó en el cuello, como si fueran medallas, y no religiosas ni olímpicas.

Avergonzadas y fastidiadas, las vecinas del poblado arremetieron a golpes contra el tipo, quien tuvo que ser amarrado por la gente, hasta que llegó la Policía, que se llevó detenidos al fetichista.

La imagen de Valerio con los brasieres al cuello y amarrado se viralizó en redes sociales, ya que el tipo tenía asolada la comunidad con su serie de robos de ropa íntima.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades, a fin de que se sepa el motivo del robo de sostenes, ya que todo apunta a fetichismo.

Cuando se le cuestionó, Valerio contestó que "tiene una gran colección en el cuarto donde duerme y que los ocupaba para que le hicieran compañía en sus noches de soledad", se informó, pero no se ha confirmado la versión de un medio veracruzano.