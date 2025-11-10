  • 24° C
Viral

Plantas ideales para sembrar en noviembre y disfrutar un jardín lleno de flores en verano

Las suaves temperaturas de noviembre y la humedad del suelo crean las condiciones perfectas para sembrar este tipo de plantas

Nov. 10, 2025
Noviembre es uno de los mejores meses para los amantes de la jardinería en México. Las temperaturas templadas, el suelo aún cálido y las lluvias moderadas crean el ambiente ideal para sembrar y preparar el jardín de cara al verano.

Si se eligen las especies adecuadas, en pocos meses se puede disfrutar de un espacio lleno de color, aroma y biodiversidad.

PLANTAS IDEALES PARA SEMBRAR EN NOVIEMBRE

Entre las plantas más recomendadas para sembrar en esta época destacan la zinnia, la petunia, el girasol, la portulaca y la milenrama, todas resistentes al calor y capaces de florecer durante los meses más soleados del año.

La zinnia elegans, originaria de América, es conocida por sus colores intensos y su floración prolongada. Soporta muy bien el sol directo y el calor, y florece desde la primavera hasta el otoño. Además de ser decorativa, atrae abejas y mariposas, favoreciendo la polinización.

Por su parte, la petunia es un clásico del verano. Perfecta para balcones y macetas colgantes, ofrece una floración abundante y soporta tanto el sol como la falta ocasional de agua.

El girasol, símbolo del verano, es otra excelente opción. Su flor sigue el movimiento del sol y puede sembrarse directamente en el terreno. Con cuidados mínimos y buena exposición solar, florece entre junio y agosto, aportando alegría y un toque natural al jardín.

La portulaca, también conocida como flor de seda, es una planta suculenta ideal para zonas cálidas y secas. Su resistencia y su capacidad de florecer incluso en suelos pobres la hacen perfecta para quienes buscan belleza sin demasiado mantenimiento.

Finalmente, la milenrama destaca por su rusticidad y durabilidad. Esta planta perenne soporta el sol intenso y la sequía, ofreciendo flores que van del blanco al rosa y además poseen propiedades calmantes y antiinflamatorias.

Antes de sembrar, los expertos recomiendan preparar bien el terreno: eliminar piedras, airear la tierra y añadir compost orgánico. Durante las primeras semanas, conviene mantener la humedad constante sin encharcar y garantizar que las plantas reciban suficiente luz solar.

Sembrar en noviembre no solo embellece los espacios, sino que también mejora la calidad del aire, reduce el estrés y promueve el bienestar. Con un poco de dedicación, cualquier rincón puede transformarse en un pequeño paraíso floral para disfrutar plenamente del verano.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

