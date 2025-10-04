Detienen a Omar Bravo, exjugador de Chivas, por presunto abuso sexual infantil en Jalisco

Omar Bravo Tordecillas, exfutbolista profesional y máximo goleador histórico del Club Chivas, fue detenido este sábado en las calles de la colonia Centro de Zapopan, Jalisco, por su presunta implicación en un caso de abuso sexual infantil agravado.

Según el Registro Nacional de Detenciones, la captura ocurrió alrededor de las 18:00 horas, luego de que la Fiscalía del Estado de Jalisco integrara una carpeta de investigación sólida tras una denuncia presentada en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, Omar "N" habría abusado de una adolescente en múltiples ocasiones en los últimos meses. Las autoridades también investigan si existen antecedentes de conductas similares cometidas por el exfutbolista.

La orden de aprehensión fue otorgada por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial. En las próximas horas, el exjugador será trasladado al centro de justicia de Puente Grande, donde se definirá su situación legal.

¿QUIÉN ES OMAR BRAVO?

Omar Bravo tuvo una destacada carrera en el futbol mexicano e internacional. Jugó en Chivas de Guadalajara del 2001 al 2008 y de 2014 al 2016, donde se convirtió en el máximo goleador histórico del club.

También militó en equipos como Atlas, Tigres, Cruz Azul, y en el extranjero con Deportivo La Coruña (España) y Sporting Kansas City (MLS).

Además, representó a México en la Copa del Mundo de Alemania 2006. Se retiró profesionalmente en 2020, tras jugar con los Leones Negros en la Liga de Expansión.