Viral

Descubren que popular monja influencer en realidad era monje

Además, la celebridad de TikTok fue acusada de estafa; no existen registros de ella en la Conferencia Episcopal

Oct. 15, 2025
Una conocida monja, que tenía una muy seguida comunidad en TikTok, donde se hacía llamar "Madre Teresa", fue denunciada por estafas en 2016, ya que en realidad se trata de un varón y no una mujer.

Su nombre real es Andrés Alfaro Araya, quien resultó un antiguo estafador de Copiapó, Chile, donde fue detenido por fraudar a un comité de vivienda con 20 mil 897 dólares.

Al tiempo de la estafa, el sujeto se hacía pasar por sacerdote, bajo el nombre "Fray Alejandro del Santísimo Trino de los Laicos Dominicanos y de la Beata Teresa de Calcuta".

Sin embargo, actualmente proyecta una nombre e identidad femenina, reconocidos legalmente, y afirmó que pertenece la congregación "Samaritanas del Corazón de Jesús", una congregación anglicana en la que vende rosarios, a fin de pagar un tratamiento de un tumor cerebral.

Por otra parte, la Conferencia Episcopal negó que le conocieran y advirtió sobre posibles engaños, pero la religiosa asegura que "Ahora soy Teresa, y me dedico a servir".

Cuando se le entrevistó al respect, negó que fuera Andrés, quien es señalado como estafador, pues en 2022 legalmente cambió su nombre y género.

"Yo soy Teresa. Si bien es cierto fui acusada de esa estafa en 2016, ahora soy monja. Tengo mi arzobispo y pertenezco a la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, regulada por el Ministerio de Justicia", puntualizó.

Edel Osuna
Edel Osuna
