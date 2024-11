Dani Flow se disculpa en el Flow Fest por estas polémicas declaraciones

Dani Flow, un cantante que desde el inicio de su carrera ha generado muchas opiniones de todo tipo, hay usuarios que no están de acuerdo por las letras tan explícitas que realiza. Por otro lado, tenemos a los oyentes a los que les gustan sus canciones por el ritmo urbano que maneja.

Recientemente, se llevó a cabo el reconocido Flow Fest, un show musical que reúne a cantantes reconocidos de reggaeton. Durante la participación del joven cantante, ofreció disculpas durante polémicas declaraciones, las cuales te detallaremos a continuación.

¿QUÉ PASÓ EN EL FLOW FEST 2024?

El Flow Fest desde el 2017 se ha convertido en un evento musical muy solicitado por la audiencia, en el que se presentarán artistas del género urbano, ya sean exponentes mexicanos o de otros países.

El 23 y 24 de noviembre del 2024 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, fueron días en los que el flow estuvo a tope, recibiendo a cantantes como Anuel AA, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, Arcángel, Rels B, Becky G, Chencho Corleone, entre otros.

En redes sociales, se hizo viral un video en el que Dani Flow, también conocido cómo "El Rey del Morbo", durante su presentación en el evento ofrece sus disculpas, mencionando que todos los comentarios que realizó en el pasado, resaltando que lo hizo con la finalidad de obtener atención durante sus inicios en el mundo musical y que fue un grave error.

"Me equivoqué. Los niños no se tocan, es un error, todo el mundo se ha equivocado. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo no represento eso", así lo mencionó Dani Flow durante su presentación por sus polémicas declaraciones.

¿QUÉ COMENTARIOS HIZO EL CANTANTE?

Para entender mejor las disculpas, hay que viajar un poco en el pasado. Hace algunos años, mientras el cantante estaba poco a poco despegando en redes sociales, durante un pódcast, mencionó lo siguiente: "A mi hija jamás la tocaría, pero a sus compañeritas de la secundaria tal vez sí".

Aunque fue una rima que en algún momento realizó Dani Flow, causó una gran indignación entre los internautas, considerando que hace referencia al tema de abuso de menores. Después de ser fuertemente criticado, unos días después publicó un video hablando sobre el tema y ofreciendo disculpas por sus declaraciones.

Por el momento, el reggaetonero sigue en la industria de la música, de todos modos sigue siendo criticado por sus comentarios y lo explícito de sus letras. Dinos, ¿qué opinas sobre las acciones del cantante en el Flow Fest 2024?