DanDaDan llega a AdultSwim Latinoamérica en octubre

Este octubre, Adult Swim traerá a su señal en Latinoamérica uno de los animes más comentados de la temporada: Dan Da Dan.

La serie combina terror, fantasía y aventura, convirtiéndose en una propuesta perfecta para el mes de Halloween. Además de su llegada a la región, la producción también forma parte de la programación de Adult Swim en Estados Unidos.

LA HISTORIA DETRÁS DE DANDADAN

La trama sigue a Momo, una estudiante proveniente de una familia de médiums espirituales, y a su compañero de clases Okarun, apasionado por el ocultismo. Tras un incidente de acoso escolar, ambos se hacen amigos, aunque con posturas opuestas: Momo cree en fantasmas, pero no en extraterrestres, mientras que Okarun está convencido de la existencia de alienígenas, aunque niega lo sobrenatural.

En medio de este contraste de creencias, Momo despierta un misterioso poder y Okarun recibe una maldición que le otorga fuerza, lo que marca el inicio de sus aventuras y también de un vínculo amoroso predestinado.

EL EQUIPO DETRÁS DE LA PRODUCCIÓN

El anime está producido por el estudio Science SARU, reconocido por títulos como DEVILMAN crybaby, Keep Your Hands Off Eizouken! y Scott Pilgrim Takes Off!. La dirección corre a cargo de Fuga Yamashiro, quien participó previamente en Eizouken! como asistente de dirección.

La historia nace del manga creado por Yukinobu Tatsu, que ha acumulado más de 370 millones de lecturas en Shonen Jump Plus y ya supera los 3,2 millones de copias en circulación.

FECHA Y HORARIOS DE ESTRENO

Dan Da Dan se estrenará en Adult Swim Latinoamérica el lunes 27 de octubre, con emisiones de lunes a viernes a las 12:50 hrs en México, 20:15 hrs en Colombia y 22:15 hrs en Argentina y Chile. Para México habrá una repetición especial a las 18:29 hrs. Es importante tener en cuenta que los horarios están sujetos a cambios de última hora.

La serie también llegaría más adelante a HBO Max dentro de la iniciativa de los "Ani-Martes", aunque la fecha exacta aún no ha sido confirmada.

DIFERENCIAS EN EL DOBLAJE

El anime ha sido distribuido por MBS en Japón, y tanto Netflix como Crunchyroll cuentan con sus propias versiones dobladas al español latino.

El doblaje de Crunchyroll está basado en la traducción del manga de Panini y conserva modismos mexicanos, mientras que el de Netflix utiliza un español más neutro. Por ahora, no se ha revelado qué versión se utilizará en Adult Swim ni en HBO Max.

LO QUE VIENE PARA ADULT SWIM

Hasta ahora, Dan Da Dan cuenta con dos temporadas de 12 episodios cada una y ya tiene confirmada una tercera entrega.

Dentro de los próximos estrenos de anime en Adult Swim, también se espera la llegada de My Hero Academia, que debutará en HBO Max el 7 de octubre y que podría transmitirse en el canal de televisión entre octubre y noviembre.