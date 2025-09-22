¡Fue por Spider-Man! Presidente de Marvel revela por qué Marvel Zombies no fue una película

Marvel ha revelado por qué Marvel Zombies terminó siendo una serie animada en lugar de una película. Brad Winderbaum, presidente de Marvel Television, explicó que los derechos cinematográficos de Spider-Man impidieron que pudieran hacerla como film.

En lugar de eso, la idea se transformó en una miniserie de cuatro episodios animados, estrenándose en Disney++.

LA RAZÓN DEL CAMBIO DE FORMATO

Winderbaum dijo que Marvel Zombies originalmente tenía una historia “épica”, diseñada para cine, pero que no contaban con los derechos fílmicos de Spider-Man.

Eso significa que no pueden usar al personaje en películas o series de acción real de larga duración sin la intervención de Sony, que conserva esos derechos. Marvel sólo puede hacerlo en animación, y típicamente con episodios que no sobrepasen cierto tiempo.

Por eso comentó Winderbaum: “Tenemos ciertos derechos sobre el personaje… Eso significaba que teníamos que tomar nuestra gran historia épica y dividirla en cuatro capítulos”.

LO QUE SE SABE SOBRE MARVEL ZOMBIES

La serie animada Marvel Zombies se estrena el 24 de septiembre de 2025 en Disney++. Todos los episodios llegan al mismo tiempo. La serie está calificada como TV-MA, lo que indica contenido más fuerte y dirigido a adultos, además de que constara con 4 capítulos.

TRAMA Y CONEXIÓN CON WHAT IF…?

La historia se basa en el episodio “What If… Zombies?!” de la primera temporada de What If…?, continuando aquella realidad alternativa en la que los superhéroes se infectan con un virus zombi.

En Marvel Zombies, los Vengadores han sido tomados por la plaga. Un grupo de sobrevivientes —muchos de ellos héroes del MCU— recorre un mundo devastado en busca de una forma de detener a los “muertos vivientes con superpoderes”.

REPARTO Y PRODUCCIÓN

Voces confirmadas: Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani, Dominique Thorne, entre otros.

Creación: Bryan Andrews y Zeb Wells. Dirección de Andrews; guión de Wells. Ejecutivos productores incluyen a Kevin Feige y Brad Winderbaum.

IMPACTO Y EXPECTATIVAS PARA LOS FANS

Marvel Zombies será el primer proyecto animado de Marvel Studios con clasificación para adultos, lo que abre la puerta para explorar historias más oscuras dentro del MCU. Los seguidores podrán ver versiones distorsionadas de héroes conocidos, ahora como amenazas zombificadas, en un ambiente cargado de horror, tragedia y acción.