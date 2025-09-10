¿Cuánto cuesta la Cajita Feliz de McDonald’s con los TinyTan de BTS y cómo saber qué miembro te saldrá?

BTS conquista nuevamente a McDonald’s, en esta ocasión con una colección muy especial en la Cajita Feliz: las figuras de TinyTAN, la versión animada de los integrantes de la banda surcoreana más famosa del mundo.

Desde el 9 de septiembre de 2025, ARMY en México ya puede encontrar a sus idols favoritos en esta edición limitada que ha causado furor en redes sociales y en los restaurantes de la cadena.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LA CAJITA FELIZ DE TINYTAN?

El costo no varía respecto a la Cajita Feliz tradicional. El rango se mantiene entre 99 y 129 pesos, dependiendo de la sucursal y la zona, tanto en consumo en restaurante como en servicio a domicilio.

Es decir, no es un menú exclusivo, sino la misma Cajita Feliz con la diferencia de que incluye las figuras coleccionables de BTS. El único gasto adicional será si decides ir por toda la colección.

LAS COLECCIONES DISPONIBLES DE TINYTAN EN MCDONALD'S

La campaña contempla dos ediciones diferentes de cada miembro de BTS, lo que hace un total de 14 figuras coleccionables.

Throwback Edition (Edición Nostalgia): recrea los vestuarios que la banda utilizó en la colaboración de 2021 con McDonald’s. Encore Edition (Edición Mic Drop): ofrece nuevos outfits y un empaque renovado, que se liberará semanas después.

Además, cada Cajita Feliz trae un código QR que al escanearlo desbloquea el juego interactivo TinyTAN Power Up en la página oficial HappyMeal.com, con animaciones y canciones de BTS, llevando la experiencia más allá del juguete físico.

EL TRUCO PARA SABER QUÉ MIEMBRO DE BTS TE TOCARÁ

Aunque se supone que es “sorpresa”, en realidad los juguetes tienen un código numérico en el empaque. Ese número corresponde al orden clásico del fanchant de BTS:

EDICIÓN NOSTALGIA (1 AL 7)

1. RM | 2. Jin | 3. Suga | 4. J-Hope | 5. Jimin | 6. V | 7. Jungkook

EDICIÓN MIC DROP (8 AL 14)

8. RM | 9. Jin | 10. Suga | 11. J-Hope | 12. Jimin | 13. V | 14. Jungkook

De esta manera, si quieres a tu bias, basta con revisar el número antes de abrir el empaque.

Un último consejo: el personal de McDonald’s no decide ni precios ni disponibilidad, así que evita discutir con ellos. La campaña durará aproximadamente siete semanas, tiempo suficiente para que ARMY complete la colección de TinyTAN.