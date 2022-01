Conmovedor: Mujer dedica sus votos matrimoniales a su hijastro

Las palabras de una joven mujer durante su ceremonia matrimonial dejaron atónitos a los invitados, pues en vez de escribir sus votos matrimoniales para su esposo, lo hizo para su pequeño hijastro.

Vanessa Lynch, de 30 años, y su novio, Craig Lynch, también de 30, estaban viviendo el momento que tanto habían esperado, frente al altar de la iglesia, jurándose amor eterno.

Cuando tocó el turno de la feliz novia para decir sus votos matrimoniales, tomó el micrófono y se dirigió al pequeño hijo de su esposo, Henry, de 9 años, y las palabras que le dedicó conmovieron a los presentes.

"Henry, sé que no estaba ahí el día que llegaste al mundo... No estuve ahí cuando dijiste tus primeros pasos, tus primeras palabras. Pero te prometo que estaré ahí para muchas de tus primeras experiencias".

"Prometo amarte como si fueras mío, y finalmente prometo ser la mejor esposa para tu papá, y la mejor madrastra que pueda ser para ti", concluyó la amorosa madrastra.

El pequeño no dejó de llorar de felicidad durante el emotivo momento. Luego abrazó a su madrastra y después a su padre.

Vanessa es enfermera en Minnesota y contó que su mayor deseo era que Henry supiera que ella no sería simplemente la esposa de su padre, sino que él debía sentir que estaría cuando la necesitara.

"Me siento muy feliz de haber hecho esto porque para Henry significó mucho y se sintió mucho más cerca de mí que antes", comentó la novia.

"Así es mi historia. Vengo de una familia mezclada. Tengo a mi padre y a mi padrastro. Hacer mis votos a Henry deriva de mi propia experiencia de la infancia. Pienso que los padrastros deberían tratar a los hijastros como si fueran sus propios hijos. No solo por no compartir la misma sangre no significa que no sean familia", concluyó la feliz novia, que llegó al altar del brazo de su padre biológico y su padrastro.