Científico lleva 5 años sin bañarse y busca probar que no es necesario

Mediante una entrevista que le hicieron al científico reveló algunos detalles, experimentos y cambios que ha realizado en su vida personal.

"Tengo el conocimiento que hay muchas personas que se bañan poco. Quise ver que se sentía y ver cual es el efecto de no bañarse, lo probé.

"El cuerpo con el tiempo se acostumbra para que no huela mal si no usas desodorante y jabón", además no se vuelve tan grasiento cuando dejas de bañarte, afirmó el científico.

La causa por la que hizo eso Hamblin fue de romper con los paradigmas de que no bañarse tiene problemas con la salud.

"Cuando te bañas, destruyes los cuerpos. Se repueblan rápidamente, pero las especies quedan desequilibradas y tienden a favorecer los tipos de microbios que producen olor", aseveró.

"Tu cuerpo llega a un estado en que dejas de oler mal, obviamente no vas a oler a flores, pero simplemente tu olor será normal como de una persona.

SU RECOMENDACIÓN

Tras tomar su decisión el especialista de la Salud agregó "Que quede claro, no le estoy diciendo a la gente que no se bañe, pero para las personas que han tenido problemas con la piel o les gustaría hacerlo, lo deberían de probar y verán que no tiene nada de malo, comentó.