Busca trabajo con su bebé en brazos; redes sociales le cambian la vida

Ángel es padre de 2 hijos, y junto a su esposa Laura, salía todos los días a la calle a pedir ayuda para dar de comer a los pequeños, pues no tenían dinero para solventar sus gastos.

La pareja se detenía en las vialidades de Argentina, donde pedían apoyo económico, con su hijo en brazos y currículum en mano, mismo que les mostraba a las personas que se detenían a darle una moneda, por si alguna sabía de alguna oportunidad de empleo.

PUBLICIDAD

Sandra Tolosa, una ciudadana que vio a Ángel con su pequeño en brazos, se acercó a él para conocer su historia, tomó una fotografía y la subió a su cuenta de Facebook. La publicación rápidamente fue compartida por más usuarios y se hizo viral.

"Ángel y su familia están en la calle: llorando me contó que es albañil y mecánico, pero no consigue trabajo; no quiere bajar los brazos por su hijo", decía la publicación de Sandra.

Rápidamente el hombre recibió muchas ofertas de empleo, además una fundación ofreció ayuda a la familia.

De acuerdo a la mujer que compartió la historia de Ángel, el hombre y su familia recibieron alimento, un teléfono celular y les alquilaron una casa para vivir. Además, consiguió empleo como mecánico en una empresa automotriz.