Viral

Aumentan cataratas oculares por diabetes: así se pueden prevenir

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cataratas son la principal causa de ceguera y pérdida visual en el mundo

Ene. 06, 2026
En México, representan el 34 por ciento de los casos de ceguera.

El aumento de las cataratas oculares a nivel global está estrechamente relacionado con el crecimiento y envejecimiento de la población, así como con la alta prevalencia de la diabetes mellitus.

Así lo explicó Georgina Soto Cruz, responsable de la Clínica de Optometría de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) León, quien advirtió que estos factores han provocado un incremento sostenido de casos en las últimas décadas.

Las cataratas se definen como la opacidad del cristalino, el lente natural del ojo. Este proceso ocurre cuando las proteínas que lo conforman cambian su estructura, lo que provoca visión borrosa. "Es como mirar a través de una ventana sucia o empañada; la percepción de los colores disminuye y se vuelven menos intensos", detalló la especialista.

SÍNTOMAS DE ALERTA

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la dificultad para ver de noche, la necesidad de mayor iluminación para leer y la percepción de imágenes amarillentas, opacas o distorsionadas.

Aunque estos cambios pueden presentarse de manera natural con la edad, en personas con diabetes el proceso se acelera considerablemente. "Hay pacientes con diabetes que desarrollan cataratas desde los 45 años, por lo que es fundamental revisar la glucosa al menos dos veces al año y mantener un buen control de la enfermedad", subrayó Soto Cruz.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cataratas son la principal causa de ceguera y pérdida visual en el mundo, afectando a 94 millones de personas. El 90 por ciento de los casos se concentra en países de bajos ingresos. En México, representan el 34 por ciento de los casos de ceguera, con alrededor de 760 mil personas afectadas.

PREVENCIÓN DE CATARATAS

Un estudio publicado en Nature en 2024 señala que entre 1990 y 2020 el número de personas con ceguera o discapacidad visual moderada y severa por cataratas aumentó 29.7 por ciento, impulsado principalmente por el envejecimiento poblacional.

La prevención es clave y para hacerlo se puede proteger los ojos de la radiación ultravioleta con lentes oscuros o gorra, evitar el tabaquismo y vigilar el uso de medicamentos como corticoesteroides puede reducir el riesgo.

Aunque existen múltiples causas, la cirugía sigue siendo un tratamiento eficaz y permite una rápida reincorporación a la vida cotidiana.

César Leyva
