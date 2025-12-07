Arroz con Leche de Café: La receta de postre versátil que necesitas para esta temporada

El arroz con leche es, indiscutiblemente, uno de los postres más queridos en la gastronomía mexicana. Su textura cremosa y su aroma a canela nos transportan de inmediato a la cocina de la abuela. Sin embargo, incluso los clásicos merecen una actualización.

Si eres amante de la cafeína y los sabores intensos, esta receta de arroz con leche de café se convertirá en tu nueva favorita. Al incorporar café soluble a la mezcla tradicional de leches, logrando un equilibrio perfecto entre el dulce y el amargo, creando un postre sofisticado pero igual de reconfortante que el original. A continuación, te explicamos cómo lograr esa consistencia perfecta paso a paso.

INGREDIENTES PARA UN ARROZ CON LECHE CREMOSO

Para lograr esa textura y evitar que el arroz se seque, el secreto está en la combinación de los ingredientes, necesitarás:

3 tazas de agua .

. 1 taza de arroz (previamente lavado).

(previamente lavado). Una vara de canela entera.

entera. 2 tazas de leche entera .

. Un chorrito de extracto de vainilla .

. 1 lata de leche evaporada .

. Café soluble al gusto (recomendamos 2 cucharadas para un sabor marcado).

para un sabor marcado). 1 lata de leche condensada.

CÓMO PREPARAR ARROZ CON LECHE DE CAFÉ

El primer paso es cocinar el grano. En una olla amplia, coloca las 3 tazas de agua, la taza de arroz y la vara de canela. Lleva a ebullición, tapa la olla y baja el fuego. Deja cocinar hasta que el agua se haya consumido casi por completo y el arroz esté suave. La canela infusionará el grano desde el interior.

Una vez que el arroz esté cocido, vierte las 2 tazas de leche entera. Añade el toque de vainilla y mezcla suavemente con una espátula (preferiblemente de silicona o madera para no romper los granos). A continuación, incorpora la leche evaporada, que aportará cuerpo a la mezcla.

Es el momento de transformar la receta. Agrega el café soluble directamente a la mezcla caliente; verás cómo se disuelve y tiñe el líquido de un color caramelo. Finalmente, endulza vertiendo la leche condensada.

Mantén el fuego bajo y remueve constantemente para evitar que se pegue al fondo. Cocina hasta que la mezcla espese y adquiera esa textura cremosa característica. Recuerda que al enfriar espesará un poco más.

El arroz con leche de café es una prueba de que se puede innovar con ingredientes sencillos que todos tenemos en casa. Ya sea que lo sirvas tibio para una tarde lluviosa o bien frío como un postre refrescante, esta versión es garantía de éxito. Sirve en copas individuales y espolvorea un poco de canela en polvo o cacao por encima para una presentación de experto. ¡Buen provecho!