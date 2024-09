Alex Marín, actor de cine para adultos, fue captado en violenta pelea callejera

Uno de los hombres más controversiales en México ha vuelto a ser el centro de atención después de que se le viera involucrado en una pelea en las calles de Guadalajara, Jalisco. Se trata del productor y actor de películas para adultos, Alex Marín, quien estaba paseando con sus novias cuando comenzó la confrontación.

El incidente se volvió viral después de que numerosos usuarios en redes sociales compartieran un video en el que se observa a los involucrados golpeándose en la acera, frente a varios comercios y transeúntes que estaban en la zona.

En las imágenes, se ve a Marín caminando tranquilamente hasta que, de manera inesperada, se encuentra con otro individuo con quien empieza a discutir. El conflicto rápidamente se intensifica y termina en una pelea física.

¿QUÉ PROVOCÓ EL ENFRENTAMIENTO?

En el video compartido en redes sociales, Marín aparece caminando de manera normal, sin hacer nada que llamara la atención ni grabar contenido que pudiera ofender a los presentes. Sin embargo, uno de los sujetos con quien se cruzó le gritó: "ponte a trabajar". Aunque para muchos esta frase podría haber sido el catalizador de la agresión, Marín no pareció darle importancia y continuó su camino sin mostrar signos de perturbación.

Poco después, el video muestra un corte y Marín visiblemente alterado, dispuesto a enfrentarse a golpes con el sujeto, a pesar de los intentos de su novia por detenerlo y evitar una confrontación mayor. Lamentablemente, ambos terminaron involucrándose en una pelea.

No sé pasen de verga Alex Marin agarrándose a vergazos con música de Likin Park esta bien cagado jajajaja pic.twitter.com/9x9ctrLmsA — Carletto:) ? ?? BICAMPEÓN (@CarlettoJ21) September 3, 2024

Polémica pelea en el centro de Guadalajara.



Chuyon se pelea con Alex Marín, el motivo se desconoce aún.



Se presume que podría tratarse de un ajuste de cuentas. pic.twitter.com/YGu6rQMVmf — doble T (@manuchatlista) September 3, 2024

UNA CONTROVERSIA INESPERADA EN SU CARRERA

Después de que el incidente se hiciera viral, Alex Marín decidió hablar sobre el asunto en un video publicado en su cuenta oficial de Facebook. En el video, Marín afirmó que se encuentra bien, aunque expresó su desconcierto por lo sucedido:

"Amigos el día de hoy me pasó algo bien cabrón. Estaba grabando con mi novia, Caroline Marín y de repente llegan los fans, doy fotos; yo soy muy amable con mis fans siempre: videos, fotos, los abrazo, me encanta. Disfruto mucho la parte de mis fans".

"Ya para subir a mi auto llegó un fan y yo no entendí muy bien. De repente me empieza a decir cosas muy obscenas, que no puedo decir aquí en Facebook, y yo quedé ´este que onda´. Me bajo y mi novia me agarra y allí comenzó la pelea", explicó.

¿QUIÉN ES ALEX MARÍN?

Alex Marín es una figura destacada en la industria del entretenimiento para adultos en México. Es conocido por su trabajo como actor y productor de contenido para adultos, y ha ganado fama tanto por sus producciones en esta industria como por su presencia en redes sociales. Ha participado en numerosas películas para adultos y ha trabajado con diversas actrices reconocidas en el campo.