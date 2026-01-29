Alertan por fraude de "pagos pendientes" en plataformas de streaming

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), a través de su Unidad de Policía Cibernética, lanzó una alerta por el aumento de correos electrónicos de phishing que simulan cobros pendientes en servicios de streaming, con el objetivo de robar información personal y financiera de las personas usuarias.

De acuerdo con la dependencia, mediante patrullajes y monitoreos en la red se detectó que ciberdelincuentes envían mensajes que aparentan ser notificaciones oficiales de plataformas conocidas. En ellos se advierte sobre supuestos pagos vencidos, cargos no reconocidos o la posible suspensión de la cuenta, generando urgencia y presión para que la víctima actúe de inmediato.

ASÍ SE LAS INGENIAN PARA ESTAFAR

La SSC CDMX explicó que los estafadores falsifican el remitente del correo, utilizan enlaces con URL ligeramente modificadas o creadas por ellos mismos, e incluso adjuntan archivos que redirigen a formularios falsos.

En estos sitios se solicita información sensible bajo pretextos como fallas en la tarjeta, renovación automática del servicio o cancelación de la cuenta. Además, suelen enviar estos correos durante la noche o los fines de semana, cuando es menos probable que las personas verifiquen la información.

Estos mensajes imitan logotipos y diseños de empresas legítimas y conducen a páginas falsas donde se pide ingresar datos personales, bancarios o contraseñas. Al hacerlo, las víctimas entregan el control de sus cuentas, lo que puede derivar en cargos no autorizados o el robo de las mismas.

¿CÓMO PREVENIR UN FRAUDE?

Para prevenir este tipo de fraude, la Policía Cibernética recomienda no abrir enlaces ni descargar archivos de correos sospechosos, verificar el estado de la cuenta directamente en la aplicación o sitio oficial, desconfiar de mensajes alarmistas, revisar cuidadosamente la URL y activar la autenticación en dos pasos.

También se sugiere reportar los correos fraudulentos a la plataforma correspondiente y a las autoridades.

En caso de detectar un mensaje sospechoso o haber sido víctima de este fraude, se puede contactar a la Policía Cibernética al 55 5242 5100.