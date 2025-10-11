  • 24° C
Agua de Avena: La receta sencilla para una bebida saludable y llena de beneficios

Esta bebida natural e ha convertido en una de las más populares por sus múltiples beneficios a la salud

Oct. 11, 2025
En los últimos años, el agua de avena se ha convertido en una de las bebidas más consumidas por quienes buscan opciones saludables y naturales. Su fácil preparación, su bajo costo y sus múltiples beneficios nutricionales la han posicionado como una alternativa ideal frente a las bebidas azucaradas o procesadas.

Nutriólogos señalan que la avena es uno de los cereales más completos, ya que contiene fibra soluble, proteínas, antioxidantes y minerales como hierro, magnesio y zinc. Gracias a estos componentes, el agua elaborada a partir de este grano ayuda a regular los niveles de colesterol y glucosa, favorece la digestión y proporciona una sensación de saciedad que puede contribuir al control del peso corporal.

RECETA SENCILLA PARA PREPARAR AGUA DE AVENA

La receta es sencilla y no requiere ingredientes difíciles de conseguir.

Ingredientes:

  • 1 taza de avena en hojuelas
  • 4 tazas de agua
  • 1 cucharadita de canela (opcional)
  • Miel o stevia al gusto

Preparación:

  • Colocar la avena en la licuadora junto con el agua y la canela.
  • Licuar por uno o dos minutos, hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Colar (si se desea una textura más ligera) y endulzar al gusto.
  • Refrigerar y servir fría.

Puede consumirse en ayunas o entre comidas, y también combinarse con frutas como plátano, manzana o fresa para potenciar su sabor y valor nutritivo.

Especialistas recomiendan incorporar el agua de avena dentro de una alimentación equilibrada y acompañarla de ejercicio regular. Aunque no sustituye las comidas principales, beberla de forma constante puede mejorar la digestión, aportar energía y favorecer la hidratación diaria.

Esta bebida cada vez más demuestra, que las personas optan por alternativas naturales que no solo refrescan, sino que también contribuyen a mantener una vida más saludable.

Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

