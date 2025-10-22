Activistas buscan justicia por mujer expulsada de vagón en Metro de Monterrey

La indignación crece en Monterrey tras la difusión de un video en el que una joven es expulsada con violencia del vagón exclusivo para mujeres en el Metro local. Según testigos y grupos de activistas, la mujer solo intentaba evitar una situación incómoda cuando accionó la palanca de emergencia, lo que provocó una reacción desmedida del personal de seguridad y de algunos pasajeros.

PROTESTAS EN EL CENTRO DE MONTERREY

El Frente Feminista de Monterrey convocó a una manifestación en el centro de la ciudad para exigir justicia y la implementación de protocolos más estrictos que garanticen la seguridad de las pasajeras. El colectivo señaló que este caso refleja la falta de sensibilidad y preparación del personal del transporte público para atender situaciones que involucren a mujeres.

“Las imágenes son indignantes. Pedimos respeto y espacios realmente seguros”, expresaron las activistas en redes sociales. Además, solicitaron sanciones ejemplares contra quienes participaron en la agresión y una revisión integral de las políticas de seguridad en los vagones exclusivos.

¿QUÉ PASÓ EN EL METRO DE MONTERREY?

El altercado ocurrió la noche del sábado, luego de un partido de futbol en el Estadio BBVA, cuando los trenes del Metro de Monterrey circulaban a máxima capacidad. En medio de la aglomeración, una joven discutió con otros usuarios dentro del vagón rosa destinado a mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad al notar que varios hombres habían abordado el espacio.

De acuerdo con videos compartidos en redes sociales, la mujer expresó su inconformidad y amagó con accionar la palanca de emergencia, lo que generó molestia entre los pasajeros, quienes exigían que el tren siguiera su marcha. Entre gritos y empujones, varias personas intentaron bajarla del vagón. Una pasajera incluso la empujó hacia afuera, mientras otros grababan el momento.

Versiones extraoficiales apuntan a que, debido al alto flujo de personas tras el encuentro deportivo, el Metro permitió temporalmente que los vagones exclusivos se usaran de forma mixta para agilizar el servicio. Sin embargo, la joven no estuvo de acuerdo con la medida y reclamó el respeto a los espacios exclusivos para mujeres.