Fechas clave para cortarse el cabello en noviembre 2025, según la Luna ¿Realmente funciona?

Aunque muchas personas piensan que cortarse el cabello es una cuestión de estética o rutina, hay quienes siguen mirando al cielo antes de pedir cita con su estilista, pues según la fase en la que se encuentre la Luna, el resultado del corte puede variar, al menos de acuerdo con la creencia popular.

El calendario lunar, una herramienta ancestral que rige desde los tiempos agrícolas hasta las prácticas de belleza, sigue siendo para algunos la clave del crecimiento, la fuerza y el brillo del pelo.

En culturas orientales como la china, el calendario lunar continúa marcando el paso del tiempo y las decisiones importantes del día a día. Pero en Occidente tampoco ha perdido relevancia.

La Luna no solo influye en las mareas o los cultivos, sino que también se asocia con los ritmos naturales del cuerpo humano. Según explica Conchi Arias, fundadora del salón Campos Curlhair en Granada:

“Si cortas el cabello mientras la Luna está en cuarto menguante, crecerá más lentamente; en cambio, si lo haces durante la fase creciente, el crecimiento será más rápido”.

Esta idea se complementa con el llamado calendario biodinámico, un sistema que utilizan los agricultores para planificar siembras y cosechas, y que también se ha adaptado al mundo del cuidado personal.

Así, dependiendo de lo que busques, ya sea fortalecer el cabello, estimular su crecimiento o depilarte con mejores resultados, las fases lunares pueden servir como una guía simbólica.

FECHAS DEL CALENDARIO LUNAR DE NOVIEMBRE 2025

Noviembre de 2025 será un mes con una Luna Llena el 5 de noviembre, conocida como la Luna del Castor, y una Luna Nueva el 20 de noviembre, acompañada del espectáculo de las Leónidas, una lluvia de estrellas visible alrededor del día 17.

Para fortalecer el cabello - 15, 16, 17 y 18 de noviembre.

- 15, 16, 17 y 18 de noviembre. Para que el cabello crezca más rápido - 2, 3 y 4 de noviembre.

- 2, 3 y 4 de noviembre. Para depilarte y retardar el crecimiento del vello - 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 20 y 21 de noviembre.

¿CORTAR EL CABELLO SEGÚN EL CALENDARIO LUNAR REALMENTE FUNCIONA?

Hasta hoy, la ciencia no ha encontrado evidencia sólida de que las fases lunares influyan directamente en el crecimiento del cabello. Sin embargo, muchos aseguran notar diferencias cuando siguen este calendario, lo que podría deberse más a la constancia en el cuidado que al satélite en sí.

Lo cierto es que, mito o no, el calendario lunar sigue ofreciendo una conexión poética entre belleza y naturaleza, y una buena excusa para planificar tu próxima visita a la peluquería con intención.