¡A sanar el corazón! Las 5 canciones más dolorosas (pero necesarias) para superar una infidelidad

A lo largo de la historia, la música ha sido una de las mejores compañeras para afrontar el desamor. Con melancólicas hasta de empoderamiento

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La infidelidad es una de las experiencias más dolorosas que pueden vivirse en una relación. El sentimiento de traición y la mezcla de tristeza, enojo y decepción pueden ser abrumadores. Sin embargo, la música se convierte en un refugio para canalizar esas emociones y sanar el corazón roto.

Desde baladas melancólicas hasta himnos de empoderamiento, las canciones tienen el poder de expresar aquello que a veces las palabras no pueden. Permiten llorar, gritar, recordar y, sobre todo, avanzar.

CANCIONES PARA SUPERAR UNA INFIDELIDAD

Estas son cinco canciones que, aunque dolorosas, pueden ayudarte a superar una infidelidad:

"NO ME PIDAS PERDÓN" - BANDA MS

Esta emblemática canción de la Banda MS, liderada por Sergio Lizárraga, se ha convertido en un himno para quienes han sufrido una traición. Con su letra desgarradora, expresa la complejidad de amar a alguien que ha lastimado y la dificultad de aceptar la realidad.

"SOMEONE LIKE YOU" - ADELE

La balada de Adele captura a la perfección la melancolía de perder a alguien y ver cómo sigue adelante sin ti. Su interpretación sincera y su letra llena de nostalgia ayudan a liberar emociones y aceptar la realidad con el tiempo.

"RATA DE DOS PATAS" - PAQUITA LA DEL BARRIO

Paquita la del Barrio es conocida por sus letras directas y llenas de coraje. "Rata de dos Patas" fue inspirada en una infidelidad de su exesposo, Alfonso Martínez. Con un tono de desprecio, la cantante canaliza su enojo a través de una letra que se ha convertido en un himno del despecho.

"RESULTA" - JENNI RIVERA

La "Diva de la Banda" también dejó una poderosa canción sobre la infidelidad. En "Resulta", la protagonista enfrenta el engaño con una mezcla de reproche y orgullo. La letra habla del arrepentimiento que tarde o temprano enfrentará la persona que traicionó y de la fortaleza de quien sufre la infidelidad.

"SURVIVOR" - DESTINY´S CHILD

Luego del dolor, viene la superación. "Survivor" es un recordatorio de que la infidelidad no define a la persona que la sufre, sino a quien la comete. Con su ritmo enérgico y su mensaje de empoderamiento, esta canción inspira a salir adelante y demostrar fortaleza.

"TU FALTA DE QUERER" - MON LAFERTE

Esta canción se ha convertido en un himno del desamor y la traición. La cantante reveló en una presentación, antes de alcanzar la fama en México, que la escribió tras sufrir una infidelidad. "Tengo una canción súper triste de que me pusieron el cuerno, es verdad, hace como un año. Me dio depresión, me quise suicidar... Se ríen, pero es verdad", confesó en 2022.

La intensidad de la letra y la emotiva interpretación de la artista chilena han hecho que esta canción conecte con quienes han vivido el dolor de una traición, convirtiéndose en una de las más icónicas de su carrera.

"TRAITOR" - OLIVIA RODRIGO

Esta canción de Olivia Rodrigo aborda una forma de traición emocional. En "Traitor", la protagonista expresa el dolor de darse cuenta de que su pareja tenía sentimientos por otra persona mientras aún estaban juntos. Parte de la letra refleja esta angustia: "Te amé en tu peor momento, pero eso no te importó, te tomó dos semanas salir con ella, supongo que no fuiste infiel, pero sigues siendo un traidor". Con una interpretación emotiva y letras sinceras, esta canción se ha convertido en un himno para quienes han sentido que fueron reemplazados demasiado rápido.

Si bien cada quien enfrenta el dolor a su manera, la música siempre será un gran acompañante en el proceso de sanar.