5 consejos de expertas para mantener tu maquillaje intacto frente a las altas temperaturas

La ola de calor y las altas temperatura no dan respiro, y suelen arruinar el make up que tanto trabajo te tomó realizar antes de salir de casa. Para que eso no te pase, te daremos 5 consejos de expertas para que los productos en tu rostro permanezcan intactos.

Con estas recomendaciones lograrás mantener tu maquillaje intacto frente a las altas temperaturas. Tu piel se verá fresca, renovada y sin imperfecciones.

¿CÓMO MANTENER EL MAQUILLAJE INTACTO FRENTE A LAS ALTAS TEMPERATURAS?

1. Utiliza productos a prueba de agua

Asegúrate de que la base, los correctores, los delineadores, el rímel y el fijador sean resistentes al agua. Esto garantiza que tu maquillaje no se corra aún con el sudor, el agua del mar o la alberca. Puedes utilizar fórmulas y capas ligeras para un efecto más liviano.

2. Nunca olvides la prebase o el primer

Este producto te dará una cobertura más uniforme, disimulando las grietas y rellenando los poros abiertos. Aumentan la adherencia de los productos que apliques, haciendo más difícil que se derritan o desvanezcan con las condiciones del ambiente.

3. Productos híbridos y en crema

Los cosméticos híbridos cumplen más de una función, como aquellos rubores que actúan como tinta de labios e incluso sombra. En verano, éstos se convierten en tus aliados para darle vida y color a todo tu rostro en segundos. Si eres piel seca o normal usa formatos en crema, y si eres piel grasa opta por polvos ligeros.

4. Hidratación extrema

Mantén tu piel bien hidratada 24/7. Antes de iniciar con el maquillaje, realiza una limpieza, aplica un tónico, un sérum, una mascarilla y un gel o crema ligeros. También recuerda colocar protector solar.

5. Fijador de maquillaje

Este producto es clave en tu rutina de belleza de verano ya que permite sellar todo lo que has aplicado logrando una mejor apariencia. Hay opciones ultra mate, calmantes con aloe vera, con acabado glowy y refinadoras de poros, Elige la que mejor se ajuste a tus necesidades.

Con estos trucos de expertas podrás hacer que tu maquillaje dure mucho más aun con las altas temperaturas.