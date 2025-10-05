  • 24° C
Viral

10 tipos de pan de muerto que existen en México ¿Los conoces?

Cada mes de noviembre, en diferentes regiones del país, las panaderías se llenan de color, aromas y figuras que fusionan lo prehispánico y lo europeo

Oct. 05, 2025
El pan de muerto es uno de los símbolos más entrañables del Día de Muertos. Representa la dualidad entre la vida y la muerte, y su consumo durante las festividades no es solo una tradición culinaria: es un recordatorio de que la muerte forma parte del ciclo natural y que debe celebrarse, no temerse.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), este pan varía enormemente en sabor, forma, ingredientes y significado dependiendo de la región.

10 TIPOS DE PAN DE MUERTO EN CADA ESTADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

En cada estado, las panaderías se llenan de color, aromas y figuras que fusionan lo prehispánico y lo europeo, haciendo del pan de muerto una verdadera obra de arte efímera. A continuación, te presentamos 10 tipos de pan de muerto que reflejan la diversidad y creatividad panadera de México:

1. Pan de muerto tradicional (Ciudad de México)

   Redondo, cubierto con azúcar y decorado con "huesitos" de masa. Su sabor a azahar y anís lo convierte en el clásico más querido. Hoy también existen versiones modernas rellenas de nata o crema de avellana.

2. Hojaldra poblana (Puebla)

Similar al tradicional, pero con textura hojaldrada y decoraciones en forma de flores. A veces se espolvorea con ajonjolí o azúcar roja.

3. Pan de muerto o "hojaldras" (Oaxaca)

Grande, colorido y adornado con cruces o figuras. Suele acompañarse con chocolate caliente y está cubierto con ajonjolí.

4. Pan antropomorfo (Morelos)

Hecho con formas humanas, brazos a los lados y decoraciones detalladas en la masa. Es una representación directa del cuerpo que se honra en la ofrenda.

5. Pan de Tzintzuntzan (Michoacán)

De forma alargada y decorado con flores o figuras humanas. En la región purépecha, es símbolo de respeto a los difuntos y se elabora de manera artesanal.

6. Moriscas de harina (Hidalgo)

Panes con canela, huevo y pulque, muy aromáticos y suaves. Son comunes en las ofrendas del altiplano.

7. Torta de muerto (Guerrero)

Pan en forma de empanada, relleno de dulce de calabaza o piloncillo. En la Costa Chica también se elaboran panes llamados "almas", "burros" o "conejos".

8. Pan de fiesta (Tlaxcala)

Esponjoso, con un sabor neutro y textura suave. Acompaña ofrendas junto con tamales o dulces tradicionales.

9. Pan de ánimas (Guanajuato)

Sencillo, sin adornos excesivos, pero con profundo simbolismo. Se coloca en las ofrendas rurales y se comparte entre familiares y visitantes.

10. Pan de muerto con anís (Veracruz)

Compacto, con fuerte aroma a anís, a veces sin azúcar. En zonas rurales, se hornea en hornos de piedra y se decora con alfeñique o formas de animales.

El pan de muerto es, en esencia, una ofrenda viva, un homenaje al recuerdo, al amor y a la herencia cultural. En cada mordida se guarda un pedazo de historia, de fe y de identidad mexicana, reafirmando que la muerte, como el pan, siempre vuelve cada año a la mesa familiar.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


