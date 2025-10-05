10 tipos de pan de muerto que existen en México ¿Los conoces?

El pan de muerto es uno de los símbolos más entrañables del Día de Muertos. Representa la dualidad entre la vida y la muerte, y su consumo durante las festividades no es solo una tradición culinaria: es un recordatorio de que la muerte forma parte del ciclo natural y que debe celebrarse, no temerse.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), este pan varía enormemente en sabor, forma, ingredientes y significado dependiendo de la región.

10 TIPOS DE PAN DE MUERTO EN CADA ESTADO DE LA REPÚBLICA MEXICANA

En cada estado, las panaderías se llenan de color, aromas y figuras que fusionan lo prehispánico y lo europeo, haciendo del pan de muerto una verdadera obra de arte efímera. A continuación, te presentamos 10 tipos de pan de muerto que reflejan la diversidad y creatividad panadera de México:

1. Pan de muerto tradicional (Ciudad de México)

Redondo, cubierto con azúcar y decorado con "huesitos" de masa. Su sabor a azahar y anís lo convierte en el clásico más querido. Hoy también existen versiones modernas rellenas de nata o crema de avellana.

2. Hojaldra poblana (Puebla)

Similar al tradicional, pero con textura hojaldrada y decoraciones en forma de flores. A veces se espolvorea con ajonjolí o azúcar roja.

3. Pan de muerto o "hojaldras" (Oaxaca)

Grande, colorido y adornado con cruces o figuras. Suele acompañarse con chocolate caliente y está cubierto con ajonjolí.

4. Pan antropomorfo (Morelos)

Hecho con formas humanas, brazos a los lados y decoraciones detalladas en la masa. Es una representación directa del cuerpo que se honra en la ofrenda.

5. Pan de Tzintzuntzan (Michoacán)

De forma alargada y decorado con flores o figuras humanas. En la región purépecha, es símbolo de respeto a los difuntos y se elabora de manera artesanal.

6. Moriscas de harina (Hidalgo)

Panes con canela, huevo y pulque, muy aromáticos y suaves. Son comunes en las ofrendas del altiplano.

7. Torta de muerto (Guerrero)

Pan en forma de empanada, relleno de dulce de calabaza o piloncillo. En la Costa Chica también se elaboran panes llamados "almas", "burros" o "conejos".

8. Pan de fiesta (Tlaxcala)

Esponjoso, con un sabor neutro y textura suave. Acompaña ofrendas junto con tamales o dulces tradicionales.

9. Pan de ánimas (Guanajuato)

Sencillo, sin adornos excesivos, pero con profundo simbolismo. Se coloca en las ofrendas rurales y se comparte entre familiares y visitantes.

10. Pan de muerto con anís (Veracruz)

Compacto, con fuerte aroma a anís, a veces sin azúcar. En zonas rurales, se hornea en hornos de piedra y se decora con alfeñique o formas de animales.

El pan de muerto es, en esencia, una ofrenda viva, un homenaje al recuerdo, al amor y a la herencia cultural. En cada mordida se guarda un pedazo de historia, de fe y de identidad mexicana, reafirmando que la muerte, como el pan, siempre vuelve cada año a la mesa familiar.