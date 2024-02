"Yo me considero un morenista"

Luego de que militantes y simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Navojoa difundieran un comunicado en el que pedían no a las imposiciones en el proceso electoral y acusaban al actual alcalde Jorge Elías Retes de no representar al partido, el propio presidente describió que si se considera un morenista.

La primera autoridad de Navojoa manifestó que el movimiento es plural y con apertura para todos aquellos que tengan el espíritu y el pensamiento de la cuarta transformación.

También señaló que respeta el posicionamiento vertido por algunos militantes y la postura tomada; sin embargo, llamó a la unidad y luchar por los ideales que representa el Movimiento de Regeneración Nacional en pro de la cuarta transformación.

"Yo me considero un militante, me considero un morenista y me identifico como muchos ciudadanos con el movimiento", precisó.

Actualmente, el alcalde Jorge Elías Retes es considerado uno de los perfiles principales para tomar el cargo como candidato a la alcaldía en la próxima contienda electoral; no obstante, aún no se ha dado a conocer por la dirigencia estatal si será considerado.

El munícipe recordó que solo resta seguir trabajando a beneficio de la sociedad navojoense, a quien precisó se le debe entregar los mejores resultados a través de obras y gestiones de impacto social.

Por ello llamó a la unión y crear un proyecto en el que se involucren quienes conforman el partido para trabajar por el bien de Navojoa.