Yaquis desaparecidos. "Frenadas las investigaciones" a dos años de su desaparición: asesor

"Las investigaciones están paralizadas no hay nada, los restos encontrados no han sido reclamados por las familias, porque no son los cuerpos; sino fragmentos de huesos", afirmó el asesor de la comunidad Yaqui de la Loma de Bácum.

A dos años de distancia, mencionó Rodrigo González Enríquez, las familias de los desaparecidos reclaman que se siga la línea de investigación del laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas para dar con los responsables.

Considero como "imposible" que las autoridades no hayan presentado avances de la investigación.

"Los Yaquis desaparecidos son Martín Hurtado Flores, Heladio Molina Zavala, Fabián Saños, Fabián Valencia Romero, Juan Justino Galaviz Cruz, Leocadio Galaviz Cruz y Braulio Pérez Sol, todos miembros de la Tribu Yaqui. Así como Gustavo Acosta Hurtado, Benjamín Portela y Artemio Arvayo Canizales, ganaderos no integrantes de la etnia", señaló.

El asesor de la etnia resaltó que de Artemio Arvayo Canizalez, activista defensor de la tribu Yaqui, no han encontrado nada, por lo que sigue su búsqueda.

mencionó que las personas desaparecidas hace dos años son vaqueros y defensores de su comunidad, que mantiene su lucha de resistencia política ante los intereses de empresas y del gobierno para preservar su territorio y recursos.

Cabe recordar que el día de su desaparición, las personas habían salido a buscar alimentos y bebidas para conmemorar las fiestas de la Virgen del Carmen.