Ventas en línea disminuyen el flujo en establecimientos: Fecanaco

Para que haya flujo de compradores en los comercios es necesario que los tres niveles de gobierno implementen alguna campaña o estrategia; sin embargo, sí hay buen nivel de ventas porque han optado por ofertar en línea a través de aplicaciones o en plataformas de redes sociales, analizó Martín Zalazar Zazueta, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) Sonora.

Dijo que actualmente son demasiados los comercios que han optado por las ventas en línea, debido a que también el comprador por comodidad prefiere adquirir sus productos de esta manera, lo que ha llevado a que no haya tanto flujo en los establecimientos como solía verse en años anteriores.

"El número de comercios que venden en línea ha crecido muchísimo, pero lo hacen a través de redes sociales, por ejemplo, hay muchos que usan las plataformas, la gran mayoría porque ya se dieron cuenta que es la única manera de estar en el negocio porque hay competencias contra plataformas chinas", señaló Zalazar Zazueta.

Dijo que al menos en el caso de la capital del estado, con la reapertura del mercado municipal, se espera que haya más flujo de personas porque es un lugar que se presta a eso, lo que traería un incremento en las ventas.

"Aquí nosotros como comercio, pues también se puede decir que no ha crecido mucho por las ventas en líneas que se están dando, entonces incluso, pues también los negocios informales nos han quitado ventas, pero, aun así, estamos saliendo adelante, y esperamos que este fin de año pues sea positivo", puntualizó el presidente de la Fecanaco Sonora.