Usuarios desconocen achaques de transporte

Cecilia Jusacame, quien a diario hace uso de estos camiones, comentó que no sabe qué está pasando en este tema.

"Desconozco la problemática, no me imaginé que estuvieran con tantos problemas, es por eso que en la colonia del Aeropuerto tardan pero mucho en las rutas. Es importante que nosotros que trabajamos, podamos llegar a tiempo a nuestro destino, pero desde hace días los camiones no pasan, aunque deben de tener suficientes transportes para cubrir esta necesidad", expresó.

Adriana Ayón dijo que los pocos camiones que andan, van muy rápido.

"El andar tan rápido y con las calles como están, esto viene a futuro a que se descompongan y de por sí no hay, de dónde se van a sacar y eso deben de entender también los choferes, que es importante el mantenimiento del camión", aclaró.

Ramona Hernández manifestó que los encargados de este servicio deben de tener horarios más flexibles.

"Las rutas acaban muy temprano, a veces uno sale de trabajar y al terminar de hacer sus cosas como mandado o pagos, los camiones ya no están activos y uno tiene que buscar la manera de dirigirse a su hogar, haciendo pagos más excesivos en un taxi o Uber", confesó.