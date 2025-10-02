Universidad de Seguridad Pública del Estado visitará todo Sonora

Son 400 cadetes los que busca reclutar la Universidad de Seguridad Pública del Estado, a través de rutas estratégicas que empezará en seis municipios del norte del Estado, para posteriormente continuar con el sur de Sonora y puntos como San Luis Río Colorado, con la intención de cumplir con la meta de graduar e incorporar a 2 mil 400 elementos para el 2027, informó Ellioth Romero Grijalva, rector de la universidad.

A partir de este lunes iniciará con la ruta de reclutamiento en Agua Prieta, seguido de Cananea, Santa Cruz, Nogales, Ímuris, Magadalena y Santa Ana, donde se colocará un módulo de registro de 9 a 18 horas, por un día en cada localidad iniciando 6 hasta el domingo 12 de octubre, en el orden mencionado, y el módulo itinerante se instalará en distintos puntos en este mes, noviembre y diciembre.

El rector explicó que el objetivo es fortalecer el reclutamiento de quienes aspiren a ingresar a las instituciones policiales, estatales o municipales, para poder cumplir con el plan de incrementar el número de agentes en Seguridad Pública en el Estado. "Estamos buscando a quienes quieran servir y que tengan vocación para reforzar a las instituciones de Seguridad del Estado".

Uno de los puntos que destacó Romero Grijalva, es que el objetivo de salir a reclutar es que cuando los jóvenes sean egresados, regresen a sus municipios a trabajar en seguridad, y como apoyo se les brinda una beca, una habitación y alimento, además del examen de confianza que es requisito para el proceso de admisión.

"Los interesados llegan a Hermosillo y se les brindará beca, alimento y una habitación, y en algunos casos como el ayuntamiento de Navojoa y Nogales, también los apoyan con transporte o incluso con vehículos para que vengan a su formación y ya no gastan en transporte", dijo Romero Grijalva, aclarando que esta primera vez de reclutamiento es para el ciclo escolar del 2026.