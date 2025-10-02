Octubre Rosa en Sonora: Únete a la Lucha Contra el Cáncer de Mama

La lucha contra el cáncer de mama nos convoca a todos, y en Sonora, este octubre se pinta de rosa con más fuerza que nunca. Bajo el liderazgo de Sylvana Beltrones Sánchez, la Fundación Beatriz Beltrones ha dado el banderazo de salida a una serie de iniciativas diseñadas para generar conciencia, recaudar fondos y, sobre todo, brindar apoyo tangible a las mujeres que libran esta batalla.

Una realidad que impulsa la acción es la posición que ocupa Sonora a nivel nacional: es el estado con la tasa más alta de cáncer de mama. Esta estadística, más que un número, es un llamado urgente a la solidaridad comunitaria. "Por ello amerita la suma de todas y todos para apoyar a quienes la padecen", señaló Beltrones Sánchez, haciendo un llamado a la sociedad en su conjunto.

UN MES DE ACCIÓN: CALENDARIO DE EVENTOS SOLIDARIOS

Durante todo el mes de octubre, la fundación ha preparado un cronograma diverso para que cualquier persona pueda participar. Las actividades incluyen desde eventos deportivos hasta gastronómicos, creando múltiples caminos para contribuir:

3 de octubre : Venta de conchas rosas en Panadería Honoré.

: Venta de conchas rosas en Panadería Honoré. 14 de octubre : Pink Ride , un paseo en bicicleta que tiñe las calles de esperanza .

: , un que tiñe las . 16 de octubre : Comida con causa en el restaurante Palominos .

: en el . 22 de octubre : Venta de los famosos Burros Rosas.

: Venta de los famosos Burros Rosas. 23 de octubre : Un Zumbatón lleno de energía y ritmo .

: Un lleno de . 31 de octubre: Una emocionante rifa con causa.

Además, durante todo octubre estarán disponibles las alcancías rosas en gasolineras ARCO y tiendas El Mandadito, facilitando las donaciones espontáneas. Para empresas e instituciones interesadas en fomentar la cultura de la prevención, la fundación ofrece talleres de autoexploración totalmente gratuitos.

¿A DÓNDE VA TU AYUDA? UN IMPACTO QUE TRASCIENDE

Cada compra, cada boleto de rifa y cada donativo se transforma directamente en apoyo vital. Los fondos recaudados permiten financiar miles de estudios médicos, esenciales para un diagnóstico temprano; la fabricación de pelucas oncológicas que devuelven confianza a las pacientes; y la impartición de talleres que enseñan la crucial técnica de la autoexploración.

Octubre Rosa no es solo un color; es una oportunidad para tejer una red de apoyo alrededor de las mujeres sonorenses. Es la chance de pasar de la conciencia a la acción y demostrar que, juntos, podemos ser un faro de esperanza.