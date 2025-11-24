  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Unión de Usuarios busca unificar las tarifas de CFE

Actualmente, está en vigor la tarifa de invierno para municipios de la frontera y quieren que se active para el resto de Sonora

Nov. 24, 2025
La vigencia aplica del 1 de noviembre al 30 de abril, y se beneficia a los municipios fronterizos con la tarifa 1F y 1D
La vigencia aplica del 1 de noviembre al 30 de abril, y se beneficia a los municipios fronterizos con la tarifa 1F y 1D

La Unión de Usuarios de Sonora, buscará que la tarifa de invierno que por ley está para los municipios de la frontera del Estado, se implemente en el resto de las localidades para evitar que regresen los altos cobros por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Ignacio Peinado Luna, dirigente del Colectivo.

La tarifa de invierno en Sonora, a la que hace referencia, es similar a la del subsidio de verano, y su vigencia aplica del 1 de noviembre al 30 de abril, y se beneficia a los municipios fronterizos con la tarifa 1F y 1D, como San Luis Río Colorado, Nogales, Agua Prieta, Santa Cruz, Naco, y Cananea.

Peinado Luna dijo que actualmente se amplió hasta 1.200 kilowatts y que justo esa es la pretensión que la Unión de Usuarios está buscando para el beneficio de todas las familias sonorenses debido a que las heladas también llegan a golpear a otros municipios en general y si se llega a tener un incremento en el monto a pagar en el recibo emitido por la CFE.

"Queremos que se pueda unificar lo que se reconoció para estos municipios en todo el Estado de Sonora, como en el verano se logró la ampliación para todos los municipios, la tarifa 1F. Es decir, creo justamente que se argumente su fundamento, que tengamos una sola tarifa en el verano y en el invierno, pero la más amplia, no la más acortada", dijo el líder del colectivo.

Resaltó que respecto a esto, los municipios de la frontera no tienen de qué preocuparse porque este tema ya se puede tratar en corto y de manera directa con el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Productores del Fuerte Mayo liberan caseta de la Jaula y participan en movilizaciones
Sonora

Productores del Fuerte Mayo liberan caseta de la Jaula y participan en movilizaciones

Noviembre 24, 2025

Se sumaron a las protestas que se presentaron a nivel nacional, pero también para exigir respuestas a promesas pendientes

María Renee, se despide siendo un ejemplo de valentía y lucha
Sonora

María Renee, se despide siendo un ejemplo de valentía y lucha

Noviembre 24, 2025

La joven navojoense falleció durante el domingo a sus 30 años, pero se convirtió en un ejemplo de fortaleza y valor contra el cáncer

CIAD trabaja en producción de salchicha de calamar
Sonora

CIAD trabaja en producción de salchicha de calamar

Noviembre 24, 2025

Esperan poder introducirla en escuelas públicas como parte de los desayunos escolares