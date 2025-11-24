  • 24° C
Sonora

María Renee, se despide siendo un ejemplo de valentía y lucha

La joven navojoense falleció durante el domingo a sus 30 años, pero se convirtió en un ejemplo de fortaleza y valor contra el cáncer

Nov. 24, 2025
Tras años de lucha y aferrarse a la vida, la navojoense María Renee Higuera perdió la lucha contra el cáncer, falleció durante la noche del domingo; una joven madre de familia que se convirtió en un símbolo de fortaleza e inspiración en su larga y valiente batalla.

La noticia fue dada a conocer por sus familiares, quienes recordaron que a sus 30 años, fue un ejemplo de como luchar contra la adversidad, en el que pese a que su condición de salud era crítica, siempre mantuvo una actitud positiva y una sonrisa en su rostro por sus tres hijos.

Su diagnóstico en vida fue cáncer de mamá, sin embargo, con el paso del tiempo su salud empeoró, hasta la trágica noticia que se dio a conocer el 23 de noviembre.

María Renee fue una joven mujer que tomó popularidad luego de que a través de las redes sociales pidió a la comunidad el ayudarla a hacer uno de sus sueños posibles, el llevar a sus hijos al acuario de Mazatlán, uno de los deseos que más anhelaron los pequeños y que hasta antes de partir pudo hacer realidad.

Por mucho tiempo, la historia de René movió a la sociedad, no por el hecho de estar enferma, sino más bien, por el entusiasmo con el que vivió, donde a pesar de sentirse agotada, débil y en ocasiones deprimida por su enfermedad, buscó los medios para luchar por su familia hasta el final.

René emprendió en vida una tienda de accesorios y ropa a la que nombró D´Rosas, un negocio que quiso dejar a sus hijos como un recuerdo, una manera de apoyarse económicamente tras su partida.

María Renee Higuera será velada en la funeraria Mission, ubicada por la calle Pesqueira y Josefa Ortiz, para quienes deseen darle el último adiós.

Edgar Coronado
