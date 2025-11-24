Productores del Fuerte Mayo liberan caseta de la Jaula y participan en movilizaciones

Alrededor de 70 productores de la zona Fuerte Mayo en el Sur de Sonora, se sumaron a las protestas y movilizaciones que se registraron a nivel nacional para mejorar las condiciones del campo, por lo que decidieron liberar el acceso en la caseta de cobro la Jaula en Estación Don, durante algunas horas.

Noé López Gastelum, representante de los productores, describió que parte de la consigna, fue el que también se atendiera el tema pendiente de recibir la concesión total de agua que por muchos años se les ha negado.

El líder productor mencionó que parte de la molestia del sector productor, fue que en Sonora se realizaron reuniones con el gobierno que se interpretaron como una alternativa para desvirtuar la movilización, lo que los orilló a manifestarse.

"Decidimos salir con nuestras familias, nuestros trabajadores e ir a manifestarnos, tuvimos la respuesta de que se tendríamos reuniones con autoridades de la Secretaría de Agricultura y la posibilidad de que se presente Conagua, de seguir en lo mismo, no descartamos nuevas movilizaciones", pronunció.

López Gastelum precisó que a la región Fuerte Mayo, también le afecta el que no se actualicen los precios de garantía, ya que los costos han ido en aumento y la actividad resulta menos redituable, siendo parte de las inquietudes generadas.

Los manifestantes permanecieron por un aproximado de entre cuatro y cinco horas en la caseta, donde se mantuvo el libre tránsito, como una alternativa para dar a conocer su postura.