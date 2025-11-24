Transportistas bloquean garita Mariposa en Nogales

En Sonora transportistas y productores bloquearon la garita Mariposa de Nogales como parte de la convocatoria nacional para el cierre de casetas, carreteras y otros puntos, realizada por la Asociación Nacional de Transportistas (Antac), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

De manera intensiva desde el domingo estos grupos difundieron mensajes dirigidos a la ciudadanía para hacerles saber sobre el cierre de caminos con el objetivo de que autoridades gubernamentales atiendan sus peticiones sobre inseguridad y extorsiones que han estado pasando durante sus jornadas laborales.

Ante esto, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, dijo que estaba dispuesto a apoyarlos a buscar la solución a sus peticiones tocando las ventanillas necesarias para resolver las situaciones demandadas y pidió no afectar a la gente liberando las casetas para el libre tránsito.

"Si hay manifestación, no hay bronca, pero no afecten a la gente, porque finalmente sí afectan a la gente. Lo que necesitan ustedes, no sólo de su movilización, es también la simpatía social hacia la gente, y si ustedes afectan a la gente, obviamente generan el efecto contrario", expresó Durazo Montaño.

Además, el mandatario les pidió ayuda para convencer a los involucrados de levantar las protestas de las casetas para que los vehículos pudieran contar con el libre tránsito. "Si afectan a la gente es contraproducente, ahí sí me generan un problema a mí, pero se generan también un problema a ustedes".

Durazo Montaño, dijo estar dispuesto a ayudarlos en este tema recibiéndolos el mismo lunes o bien este martes, dando a conocer que permanecerá en la capital del Estado durante toda la semana con la plena disposición de dialogar para sumar esfuerzos en la atención de la situación ante el gobierno federal.