Tren El Chepe: este es el lugar más cercano a Obregón para realizar la ruta entre las montañas

El tren El Chepe es una de las atracciones más famosas de México, reconocido por ser el único en su tipo y por recorrer una de las rutas ferroviarias más espectaculares del mundo. Su nombre proviene de su ruta original: Chihuahua y Pacífico. Debido a su importancia, muchas personas desean conocerlo y poder viajar en este famoso tren turístico.

A pesar de que el recorrido del tren El Chepe se extiende por más de 650 kilómetros y conecta los Estados de Chihuahua y Sinaloa, sin embargo, no todas las ciudades tienen acceso a este tren. Este es el caso de Obregón en Sonora; por lo que algunos creadores de contenido han compartido el lugar más cercano a dicha ciudad para poder realizar la ruta del tren.

¿CÓMO TOMAR EL TREN EL CHEPE DESDE OBREGÓN, SONORA?

Es importante señalar que el tren El Chepe no tiene estaciones en Sonora, esto debido a que la ruta conecta a Chihuahua y Sinaloa. Sin embargo; existe un lugar en dónde los interesados en hacer el viaje pueden comprar su boleto y queda a menos de 4 horas de Obregón.

Los interesados en conocer la ruta de este famoso tren turístico y que residan en Obregón, Sonora; podrán hacer el viaje hacia El Fuerte, Sinaloa, un Pueblo Mágico que además de ser un lugar en dónde se pueden comprar los boletos; es posible conocer las tradiciones yoremes. Este lugar queda a 3 horas de la ciudad de Sonora; y se podrán adquirir los boletos que varían de precio según si es temporada alta o baja.

COSTOS DEL VIAJE REDONDO DEL TREN EL CHEPE

Según la información señalada en la página oficial del tren El Chepe, la temporada alta para hacer la ruta es del 14 al 27 de abril, del 1 de julio al 31 de agosto y del 15 de diciembre al 11 de enero de 2026. Los costos partiendo de El Fuerte van desde los 2 mil 700 hasta los 4 mil 500 pesos; esto dependiendo del asiento que se elija. Por otro lado, durante la temporada baja los costos pueden variar.

La temporada baja consta del 13 de enero al 13 de abril, del 28 de abril al 30 de junio, y del 1 de septiembre al 14 de diciembre. Durante estos días los interesados en realizar un viaje pueden encontrar precios para el tren El Chepe desde los 2 mil 200 pesos, siendo el costo más elevado de 4 mil 400 pesos.