Cruz Roja realiza carrera nacional para recaudar fondos

El Estado participará en la carrera simultánea nacional "Todo México Salvando Vidas" edición 2025, promovido por la Cruz Roja Mexicana, donde se espera la participación de al menos 700 corredores para esta sexta edición en Sonora, informó Ing. Samuel Pablo Ramos Sánchez, coordinador local de Cruz Roja Hermosillo.

A nivel nacional se espera alcanzar la meta de 50 mil corredores, y este evento también tendrá como objetivo promover la convivencia familiar y la promoción de la participación ciudadana en el marco de una vida sana y de prevención de riesgos.

"En Hermosillo, podrán participar en una caminata de 3 kilómetros y para las carreras son recorridos de 5, y para sumar 10 kilómetros se darán dos vueltas" dijo Ramos Sánchez, agregando que este evento también es para recaudar fondos para invertir la Cruz Roja.

Los costos de inscripción son de 300 pesos para carreras de 5 y 10 kilómetros, mientras que para la caminata será de 250 pesos por persona, y lo recaudado será destinado para financiar tres cursos especializados que son para operadores de vehículos de emergencia; Técnico en extracción vehicular y rescate urbano; y un curso de valoración de pacientes críticos.

El coordinador local detalló que cada capacitación requerirá instructores especializados a nivel nacional y que también se busca adquirir herramientas especializadas como sierras para corte de árboles y más equipo para labores de rescate.

La carrera se llevará cabo el domingo 7 de septiembre a las 7 de la mañana en el bulevar Paseo Río Sonora y en el caso de la delegación Sonora, la inscripción también incluye un kit de corredor que será entregado un día antes del evento, y que incluye una playera conmemorativa, número del competidor, chip de cronometraje y una medalla de participación al cruzar la meta.