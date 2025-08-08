Tormenta eléctrica deja daños en Navojoa, pero sin lesionados

Daños como 12 árboles derribados en distintas colonias de la ciudad, un incendio en una vivienda que logró ser controlada a tiempo, tres vehículos dañados por la caída de árboles y cables eléctricos, fue el resultado de la tormenta eléctrica y rachas de vientos de hasta 65 kilómetros presentadas en Navojoa.

Fue el comandante de Bomberos, Edmundo Valdez, quien dio a conocer que por fortuna, no se tuvieron lesionados ni daños de consideración, a pesar de los fuertes vientos presentados en poco tiempo.

Detalló que los efectos climáticos presentados, obligaron a que los elementos de emergencias trabajaran durante varias horas para atender los estragos, los cuales sorprendieron a los ciudadanos desde las 8:00 de la noche.

Aunque se esperaban algunas lluvias, detalló que su presencia fue mínima, sin embargo, las condiciones movilizaron a la corporación ante los constantes llamados que se estuvieron presentando.

Valdez explicó que durante esta temporada del año, se vuelve común la formación de tormentas rápidamente, por lo que es esencial que la comunidad tome precauciones y esté atento a los comunicados oficiales emitidos por Protección Civil.

En el caso de lluvias fuertes, pidió el limitar el cruzar ríos y arroyos, al convertirse en una amenaza.