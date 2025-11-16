Toman carretera en Huatabampo

Hartos por los recurrentes problemas de desabasto del servicio de agua potable, habitantes de varias comunidades rurales bloquearon la carretera Huatabampo–Huatabampito.

Con pancartas, los manifestantes, de los poblados de Bachantahui, El Riíto, La Sábila, entre otros, demandaron la intervención del alcalde Alberto Vázquez Valencia, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"El pueblo Yoreme Mayo exige el vital líquido y por eso se llevan a cabo estas manifestaciones", afirmó la gobernadora tradicional, María del Rosario Avilés Carlón, quien apoyó la protesta.

"El agua es indispensable para la vida diaria, no podemos vivir sin ella, es algo muy crítico, por lo que esperamos que haya el apoyo rápido de los tres niveles de Gobierno para que se resuelva esta problemática", agregó.

De igual forma, Avilés Carlón hizo un llamado a los habitantes de los pueblos originarios a mantenerse firmes y unidos en esta demanda, que es real, legítima y no política.

La toma de la carretera duró aproximadamente una hora, luego de que autoridades municipales acudieron al lugar y acordaron no afectar la rúa mientras se busca una solución al problema.

REPARAN TUBERÍA

El alcalde Vázquez Valencia reconoció que los vecinos de dichas comunidades tienen derecho a manifestarse, pero aseguró que ya se realizaron trabajos de reparación de una tubería rota para reanudar el suministro.

Dijo también que Oomapash revisará el servicio de pipas para mejorarlo y garantizar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan.