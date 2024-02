Tiembla de nuevo en Huatabampo; es el tercero del mes

Un temblor de 4.8 grados en la escala de Richter sacudió este jueves nuevamente al municipio de Huatabampo, sin que se registraran daños, informaron autoridades locales.

Oscar Ruiz Valdez, titular de Protección Civil Municipal, dijo que el sismo ocurrió a las 13:01 horas y el epicentro fue a 80 kilómetros al noreste de Loreto, Baja California Sur, a una profundidad de 16 kilómetros.

Mencionó que personal de la corporación llevó a cabo un recorrido por diversos sectores de la ciudad, especialmente donde hay construcciones más antiguas, sin detectar daños.

CIUDADANOS SÍ PERCIBIERON EL MOVIMIENTO TELÚRICO

Expuso que muchos ciudadanos reportaron haber sentido el temblor, al igual que los que los otros registrados durante el presente mes, los días 4, 7 y el de este jueves.

"Sí se sintió feo, me asusté un poco", expresó Elvira Elizalde, que vive en la colonia El Control.

"Ya son varios temblores los que ha habido; dicen que son de pocos grados, pero sí se sienten", dijo Felizardo Ríos, de la colona 14 de Enero.

Otros ciudadanos pidieron a las autoridades municipales de Huatabampo que informen con mayor detalle qué es lo que está pasando al respecto.

"Unos lo sienten, otros no, pero esto no deja de ser preocupante", advirtió Elena Verdugo.

"No hay que descartar que haya un temblor más fuerte y que ahora sí cause daños, ojalá y no, pero Protección Civil debe informarnos y orientarnos más", añadió.