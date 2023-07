Tendrá Navojoa nuevo Hospital de IMSS: Durazo

El gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha este viernes los trabajos de construcción del nuevo Hospital General de Zona del Seguro Social en Navojoa, que tendrá 90 camas y una inversión global de mil 988 millones de pesos.

En su mensaje, el mandatario estatal destacó la importancia y trascendencia de la obra, que será de vanguardia tecnológica y beneficiará a más de 90 mil personas de la Región del Mayo.

Agradeció el gran apoyo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha brindado a Sonora durante toda su gestión y una muestra de ello, indicó, es el proyecto del nuevo hospital, que permitirá brindar una atención oportuna, de calidad, digna y gratuita.

Por su parte, Javier Guerrero García, director de Operación y Evaluación del IMSS, refrendó el compromiso del presidente López Obrador y de Zoé Robledo, director general del instituto, para que la obra se desarrolle adecuadamente y termine en septiembre del 2024, de acuerdo al proyecto del hospital, el cual tendrá un carácter resolutivo.

Al mismo tiempo, agregó, se continuarán mejorando el actual Hospital General de Zona 3 y las unidades de Medicina Familiar.

La explicación técnica estuvo a cargo de Ramón Aguirre Díaz, titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, quien resaltó que el nuevo hospital de Navojoa es uno de los más importantes que se construyen a nivel nacional.

"Es en base a los nuevos criterios del Seguro Social en materia de construcción, ya que anteriormente un hospital de 90 camas tenía alrededor de 20 mil metros cuadrados, pero el de Navojoa tendrá más de 26 mil, lo que significa que se brindará un mejor servicio, con espacios de circulación más amplios, así como mejor atención y equipamiento", explicó.

Informó que está previsto que el hospital, que se construye en un área aledaña al Parque Infantil, en la zona poniente de la ciudad, tenga 28 camas más en un crecimiento a futuro.

En el evento habló también el alcalde Jorge Alberto Elías Retes, quien dio la bienvenida y, a nombre de los navojoenses, agradeció a todos los que con su esfuerzo, dedicación y entrega hicieron posible el inicio de esta obra tan anhelada.

"No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue; hoy, en el sur de Sonora, tenemos un motivo más para estar de fiesta, para sentirnos contentos y motivados en esta fecha histórica de la vida y destino de nuestra comunidad", externó.

Por su parte, Laura Lorena Velarde Araiza, secretaria técnica del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social y vicepresidenta de Zona Pacífico Norte de Canacintra, manifestó su satisfacción y orgullo por haber contribuido, junto con todos los integrantes del comité, al inicio de los trabajos del nuevo hospital.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, resaltó también el trabajo y esfuerzo que realizaron los integrantes del Comité Ciudadano de Seguimiento y Testimonio Social, que estuvieron muy pendientes, sobre todo en la ruta crítica del proceso de planeación.