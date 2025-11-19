  • 24° C
Sonora

Suspenden clases y ajustan horarios en municipios de Sonora por lluvias y frío intenso

La Secretaría de Educación y Cultura anunció estas medidas debido a las afectaciones por el nuevo frente frío

Nov. 19, 2025
La Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora emitió un aviso preventivo dirigido a la población de la región serrana, ante el pronóstico de lluvias y un marcado descenso de temperaturas. Como parte de las medidas de protección, se anunció la suspensión de actividades escolares y ajustes en los horarios de entrada para escuelas públicas y particulares de nivel básico.

MUNICIPIOS QUE SUSPENDEN CLASES

De acuerdo con la autoridad educativa, el miércoles 19 de noviembre quedarán suspendidas las clases en el turno vespertino en los municipios de Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús, Nacozari y Ures.

MUNICIPIOS QUE MODIFICARÁN SU HORARIO ESCOLAR

Asimismo, se informó que los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre se recorrerá una hora la entrada del turno matutino en escuelas de nivel básico ubicadas en Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora.

PRONÓSTICO PARA SONORA

El reporte del clima de este día, dado a conocer por la Coordinación Estatal de Protección Civil, señala que el frente frío número 15 mantiene un ambiente invernal en gran parte de Sonora, generando un descenso significativo de temperatura, fuertes vientos y lluvias en el noroeste, norte, noreste, centro y oriente de la entidad.

También se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del norte, donde las condiciones térmicas serán más severas.

Para el viernes 21, se prevé el ingreso de un nuevo frente frío por el noroeste del país, el cual reforzará el clima gélido y aumentará el potencial de lluvias, chubascos y nevadas en la región serrana.

La autoridad educativa exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a seguir las recomendaciones para proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes durante las condiciones climáticas adversas.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


