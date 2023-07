Sonora. Se Construyen más capillas de adoración a Dios en cárceles

Para las personas que están presas al interior de los Centros de Reinserción Social (Ceresos) es indispensable fortalecer su fe y contar con la oportunidad de recibir la sagrada eucaristía mientras cumplen su sentencia en un espacio donde entren en comunicación con Dios, destacó el Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini.

Fue precisamente por esta necesidad que fue inaugurada recientemente una Capilla de Adoración al interior del Cereso de Tetanchopo, en el municipio de Navojoa, siendo este el segundo recinto que se contruye y que forma parte de la Diócesis.

En este lugar los internos pueden ser partícipes de la celebración de la palabra los domingos, mientras que también acude un párroco designado, los días miércoles de cada semana.

El 26 de junio de este año, el Obispo Felipe Pozos Lorenzino celebró el inicio de operaciones de la nueva Capilla de Adoración, en la cual se llevó a cabo la confirmación de tres internos.

"No hay corazón roto que Dios no pueda restaurar. En este Centro ya no son 190 los internos sino 191, porque el Señor que está en la Eucaristía también cuenta", expresó.

La obra fue construida gracias a una colaboración entre internos, laicos, religiosas y sacerdotes, lo cual también ocurrió en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en el año 2021.

REQUIEREN DE NUESTRA CERCANÍA

El Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón destacó de que existan estos espacios y que se lleve la santa eucaristía a los hermanos que se encuentran cumpliendo alguna sentencia tras las rejas.

"Jesús nos dice en el Evangelio: estuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste. Nuestros hermanos que están en el Cereso también son miembros de la Iglesia, pero en este momento están privados de su libertad, por lo que la construcción de las capillas es una de las muchas formas de acercarnos a ellos", mencionó.

Pozos Lorenzini agregó que las personas que se encuentran contado las horas para ser libres cuentan con dos opciones. La primera de ellas es salir y volver a cometer los mismos actos e incluso peores; mientras que la segunda es ser una persona completamente nueva, lo cual es posible gracias a la oración.

"Creemos que Jesús puede transformar completamente a una persona, estos hermanos no pueden salir igual, yo pienso que ellos tienen dos opciones: o crecen en la esperanza o caen en la desesperación. O abrirse a Dios o salir igual o peor que antes. Ellos permanecen en sus celdas pero a ciertas horas se les permite acercarse al Templo de Adoración Perpetua, donde pueden conseguir paz", dijo.

FORTALCE EN TIEMPOS DIFÍCILES

Para la activista, Mara Romero, quien trabaja desde hace años en llevar actividades culturales al interior de estos centros, el hecho de que los reclusos y reclusas cuenten con la oportunidad de poder ejercer su religión representa una gran fortaleza para estas personas.

"La fe es indispensable para poder seguir en un espacio en el que se vive sin libertad y en muchas ocasiones hasta sin poder ver a la familia. Brindarles este espacio es muy importante porque se les da la oportunidad a los reclusos de escuchar la palabra de Dios", comentó.

Las personas que están presas, abundpo, cuentan con la oportunidad de recibir a hermanos de diferentes religiones. "Independientemente de la religión que ellos practiquen, ellos cuentan con la oportunidad de hacerlo y esto es muy reconfortante. Estas personas que vienen a visitarlos normalmente también los apoyan con artículos de higiene personal y ayudan a la comunidad. Muchas familias dejan de visitar a los presos cuando estos tienen una condena muy larga y de esta forma, con las capillas y las visitas, ellos consiguen paz y tienen libre albedrío para hacerlo", manifestó.

El padre y vocero de la Diócesis de Ciudad Obregón, Rolando Caballero, coincidió en que es de suma importancia que los reclusos puedan ser partícipes de la comunión y de la celebración de la palabra.

Ello, aunado a que también es importante que los laicos eleven sus oraciones para que Dios fortalezca los corazones de quienes esperan su turno para ser libres.

Cabe mencionar que la Diócesis de Ciudad Obregón cuenta actualmente con un total de 20 Capillas de Adoración Perpetua. Diesciocho de ellas se encuentran en parroquias y solamente dos al interior de los Ceresos.