Sitcecytes tendrá aumento salarial

Son mil 800 trabajadores del sindicato del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Sitcecytes) los que resultaron beneficiados con el contrato colectivo de trabajo que se firmó entre la Secretaría de la Educación y Cultura (SEC) Sonora y el dirigente sindical de Cecytes, Ramón Gastélum Lerma.



Detalló que, que con esta negociación, apoyada por el gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño, van a pasar de un aumento salarial del cuatro por ciento hasta un seis por ciento en el contrato colectivo, y para quienes menos ganan hay un aumento del 4 por ciento de incremento salarial directo al salario más del 0.5 al 2%.



"Nosotros cuidando las finanzas del estado, pues estamos apegándonos a ese incremento sin necesidad de recurrir a incrementos adicionales, porque sabemos que a los maestros en Sonora les han estado pagando muy bien, se han homologado, se han recategorizado y son recursos que el Estado siempre ha tenido a disposición si hay un trabajo conjunto y sin llegar a un emplazamiento a huelga", dijo el líder sindical.



Resaltó que también se reflejará un beneficio en servicios médicos para los trabajadores, además de un compromiso para poder tener beca para los trabajadores que el secretario de Educación ha estado trabajado para tener un convenio.



Por su parte, el secretario de la SEC Sonora, Froylán Gámez Gamboa, dijo que siempre han trabajado en colaboración en pro de la institución, tanto Cecytes como la autoridad educativa enfocada en el crecimiento y fortalecimiento de la institución, preocupados principalmente en los trabajadores, el personal de apoyo a la docencia, administrativos.



"También es importante que vean que llevamos buena relación de sindicato y autoridad y se puede ir avanzando para construir una institución más fuerte en pro de las y los alumnos. La educación superior que brinda el Sitcecytes es de reconocimiento nacional, donde su crecimiento se puede otorgar si hay una armonía", expresó Gámez Gamboa.



