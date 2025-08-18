Siguen ganaderos del sur de Sonora con problemas de sequía

Debido a las sequías recurrentes, como la de este año, que es una de las peores en las últimas cuatro décadas, así como al elevado costo de insumos y otros factores, muchos ganaderos están abandonando la actividad, informó Héctor Sánchez Valdez.

El presidente de la Asociación Ganadera de Álamos dijo que las lluvias no se han generalizado durante la presente temporada, ya que en la zona sur del municipio, en comunidades como Basiroa, San Vicente, Tapizuelas, Los Muertos, entre muchas otras, las lluvias han sido escasas.

Señaló que los productores están acarreando agua y pastura, ya hay muchas áreas secas, por lo que la situación sigue complicándose bastante.

"Además, se tienen otros problemas como el referente al precio del ganado, los constantes cierres de la frontera, lo que está obligando a muchos a desalojar y vender su ganado", indicó.

"Esperemos que llueva más en lo que falta de agosto y en los meses siguientes, porque la ganadería es una de las principales actividades económicas de Álamos", añadió.

Sánchez Valdez mencionó que, como presidente de la Asociación Ganadera, no ha parado en la gestión de apoyos emergentes ante los tres niveles de Gobierno, que contribuyan a mitigar los efectos de la sequía.

DATO

La Asociación Ganadera de Álamos tiene un hato de 40 mil cabezas de ganado, mientras que los productores afiliados son alrededor de 4 mil

FRASE

"Ojalá que los ciclones pronosticados esta temporada generen lluvias y con ello haya agua y pasto suficiente": Héctor Sánchez