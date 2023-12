Sequía aleja visitas al río

La sequía que registra el Río Mayo en Navojoa también está dejando estragos en la llegada de visitantes, al presenciarse cada vez menos personas que acuden a disfrutar el que es considerado el pulmón más grande de la ciudad.

Isidoro Valenzuela Domínguez, quien es músico y labora en los márgenes del Río Mayo, explicó que la falta de agua ha cambiado la esencia de lo que es el Río, al no haber actividad para el comercio ni el atractivo por el cual acudir.

Mencionó que el lugar permanece descuidado al sumar por lo menos medio año que no cuenta con agua al interior de su cauce, sin embargo, declaró que ya son cinco años en total que comenzó la sequía, lo que ha ido reduciendo las actividades económicas que eran una tradición en el lugar.

"Si no hay agua no hay atractivos, el Río está muy deteriorado y es utilizado para tirar escombro, luce muy descuidado y muchos prefieren no venir para acá, a nosotros nos merma porque también nos limita el trabajo", precisó.

Especifico que son los fines de semana cuando se llega presentar una ligera movilidad, sin embargo, no es comparada al escenario que se vivió tiempo atrás, en el que llegó a ser considerado uno de los sectores de área recreativa más grande de Navojoa.

Por ello, llamó a las autoridades a buscar alternativas y recuperar primeramente el arribo de agua y posteriormente el promoverlo como un espacio familiar que muchas familias desean visitar.

El Río Mayo era utilizado para realizar actividades de pesca y como un sitio de reunión familiar, el cual fue acabando junto con la limitante de agua que empezó desde 2019.