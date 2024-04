Señalan a Guardia Nacional de cometer abusos en carretera federal en Sonora

En los retenes que operan en las carreteras federales y estatales de Sonora los elementos de la Guardia Nacional incurren en abuso de autoridad y no se conocen sus resultados con precisión, indicó Marco Paz, miembro del Consejo Ciudadano por la Seguridad.

Admitió que es necesario incrementar las acciones contra la delincuencia pero que se debe evitar que haya excesos y abuso de autoridad, además de que deben estar bien identificados, con un Ministerio Público Federal y con representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Cuestionó el desempeño de los elementos que participan en esos operativos que en ocasiones están pegados a sus teléfonos celulares y ni siquiera realizan con efectividad su labor de vigilar.

"Lo grave es que a veces están en medio de la nada en la carretera, sin los señalamientos correspondientes ni con identificaciones visibles como debería ser", indicó.

La seguridad en las carreteras es un reclamo generalizado de los ciudadanos, señaló, pero está complicado aceptar que los miembros de los grupos delincuenciales van a pasar por un tramo donde ven que hay un puesto de vigilancia o retén policiaco.

RETENES AFECTAN A TRANSPORTISTAS

Y lo que sí está confirmado es que esos filtros o retenes afectan a otras actividades como la de los transportistas por el tiempo que los retienen en las revisiones que se supone deben hacerse con toda la tecnología en el punto de revisión militar, ubicado en Querobabi.

Lo malo es que no hay a quién reclamar, pues al no tener una figura visible en la Guardia Nacional y al no estar un Ministerio Público en el punto de retén y mucho menos un representante de Derechos Humanos, el ciudadano queda a merced de la voluntad del o los elementos encargados de ese operativo.