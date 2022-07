Sector poniente sufre por agua

En un comunicado, Oomapas Navojoa informó que, debido a fallas en las líneas eléctricas de baja y alta tensión de la Comisión Federal Electricidad (CFE), provocadas por la lluvia del miércoles por la noche, hubo problemas en la planta de rebombeo que abastece a esa zona.

La paramunicipal solicitó la comprensión de los usuarios y aseguró que se trabaja arduamente, en coordinación con la CFE, para restablecer el suministro.

Vecinos de la colonia Constitución manifestaron su enojo por estar sin agua durante muchas horas y criticaron que el Organismo Operador responsabilice del problema a otros.

"Oomapasn miente, porque avisó que habría baja presión, pero no es cierto, no sale ni una gota; por lo menos que nos hablen con la verdad", señaló Raymundo Salas, de la colonia Tierra Blanca.

En tanto, María Luisa Sañudo, de la Juárez, criticó que las autoridades municipales no avisen en la forma debida, porque no mencionan los nombres de las colonias que serían afectadas.

"Esperemos que esto no se vuelva recurrente aquí, como en el sector oriente; estamos pagamos puntualmente el servicio para no tenerlo; y es que no es la primera vez que esto pasa; a cada rato hay muy baja presión y a veces ni un chorrito", expresó la señora Armida Cervantes, que vive en la colonia Deportiva.