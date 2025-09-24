Secretaría del Bienestar entrega apoyos

Para respaldar a quienes ya cuentan con una pensión pero que esta es insuficiente, se hizo entrega un apoyo económico a través del programa "Complemento alimentario a tu pensión", promovido por la secretaría del Bienestar Sonora, expresó el titular de la secretaría del Bienestar, Fernando Rojo de la Vega Molina.

Se trata de una segunda entrega de apoyos de este programa para beneficiar a 637 personas con un estímulo económico de 14 mil 670 pesos, y es un programa que entró con el propósito de brindar continuidad a la solución de una demanda de los trabajadores jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo.

"La entrega de este apoyo es parte de la justicia social, a través de este convenio se reconoce la lucha de cada uno que ahora se ven beneficiados. A través de este programa esperamos que permita a cada persona que reciba un complemento a su pensión se otorgue un alivio y bienestar para la familia", expresó Rojo de la Vega Molina.

La inversión de este apoyo fue de 9 millones 345 mil pesos para esta segunda entrega de apoyos a ex trabajadores que prestaron sus servicios en la administración municipal hasta llegar a su etapa de jubilación.

El secretario estatal, añadió que esta gestión es parte del reconocimiento que hace el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a la lucha, esfuerzo y entrega, como a los avances que ha tenido este gobierno, poniendo a las personas como el centro de las prioridades. "Este programa es una muestra de que no están solos y que hay un gobierno del estado que los ve, escucha y reconoce como pilares de la sociedad".

El programa se otorga de forma anual por parte del gobierno del estado, y se implementó como una solución al recorte de vales de despensa de los jubilados y pensionados del ayuntamiento de Hermosillo desde finales del año 2021.