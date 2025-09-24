Buscadoras por la paz Sonora inician jornada en Hermosillo, La Colorada y San José de Pimas

Inician buscadoras por la paz Sonora, actividad en varios puntos de Hermosillo, así como en La Colorada y San José de Pimas, informó Cecilia Delgado, vocera del colectivo, resaltando que hasta el momento no han tenido localizaciones positivas en lo que va de la semana.

Expresó que no ha sido fácil andar en búsqueda por el calor y cansancio, pero que es importante seguir con la lucha para encontrar a más desaparecido resaltando en su caso ya encontró a su hijo, sin embargo, aún le hace falta encontrar a otros familiares. "La desaparición es un trago bastante largo y amargo".

En el caso de Hermosillo ya son dos días los que llevan trabajando en campo con altas temperaturas, pero aún sin resultado positivo, pero acudiendo desde temprano hasta poco antes de que se oculte el sol. "Fue una jornada bastante pesada por el calor, y sin señal telefónica".

Cecilia Delgado, aprovechó para invitar a que se sumen a las búsquedas en campo para poder abarcar más zonas de búsqueda y comentó que realmente son pocas las personas que se han acercado para activarse junto con ellas en las localizaciones. "No nos rendimos, seguimos buscando, seguimos luchando, aunque el sol queme y aunque el cansancio pese, salimos al campo con el corazón en la tierra y la esperanza en alto".

Además, recordó que los reportes de las pistas que puedan brindar son cien por ciento anónimas, y que lo único importante es que estas las logren llegar hasta el punto donde puedan encontrar a otro desaparecido para regresarlo a casa.