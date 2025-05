Secretaría de Salud de Sonora busca a grupos que se niegan a vacunarse

En la semana nacional de vacunación, la secretaría de salud tiene acercamiento especial con los grupos que se niegan a recibir las dosis, los cuales son por cuestiones culturales, religiosas o por una movilidad activa, informó María Concepción Félix Lares, responsable estatal de vacunación.

Indicó que su función es brindar la información completa sobre los beneficios que se adquieren al aceptar la aplicación de los distintos esquemas de vacunación para que de forma individual tomen la decisión que más les convenga respetando su postura.

"La situación que tenemos también es que hay personas que tienden por cuestión cultural o religiosa a no aceptar la vacunación, y también se está trabajando con ellos para poder, pues ahora sí analizar los riesgos que ellos tienen y que tomen una mejor decisión, una decisión informada sobre el riesgo de no vacunarse en caso de que decidan no hacerlo", explicó Félix Lares.

Señaló que dentro de las poblaciones que también tienen identificadas son personas vulnerables que viven en una situación de movilidad social, como migrantes y jornaleros agrícolas que pueden ser internos o externos, o incluso migrantes internacionales.

"Nosotros como programa de vacunación y también en coordinación con vigilancia epidemiológica, estamos trabajando para identificar esas poblaciones para en la medida que van llegando, identificar estos casos como se está haciendo y poder iniciar acciones de vacunación inmediata en esas poblaciones que se ubican en albergues o en campamentos", detalló responsable estatal de vacunación.

Félix Lares, explicó que como sector salud se exigen tener vacunados el 100 por ciento de los niños y niñas, pero que el mínimo es de 95 por ciento debido a que en caso de dejar un uno por 5 por ciento, incluso hasta un uno por ciento sin las dosis, estas se van acumulando pendientes, y que, con esquema incompleto existe la posibilidad de generar un riesgo y la amenaza de un brote.