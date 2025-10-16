Secretaría de Hacienda participará en "El Buen Fin"

Para regularizar los pagos pendientes que se tengan ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a partir de noviembre, la dependencia ofrecerá descuentos como parte del programa "El Buen Fin" tal como lo hizo el año pasado, informó Jorge Iván de la Rosa Flores, subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda.

De manera oficial el programa "El Buen Fin" será del jueves 13 al lunes 17 de noviembre de 2025, con la finalidad de impulsar la economía de pequeños y grandes comercios de México, y a esto también se han sumado dependencias gubernamentales federales, estatales y municipales, para que la ciudadanía pueda regularizar sus pagos pendientes.

En el caso del Gobierno del Estado, es a través de la Secretaría de Hacienda donde se han promocionado descuentos disponibles en recargos de impuestos y derechos estatales para personas físicas y morales que tengan adeudos por concepto de revalidación anual de placas.

"El beneficio consiste en la eliminación del cien por ciento de los recargos en impuestos como el vehicular y concesiones de transporte, entre otros", señaló de la Rosa Flores, expresando que confía en que habrá buena respuesta de la gente para realizar sus pagos aprovechando las facilidades y descuento de regularizar sus pagos.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda anunció extendió los descuentos del programa "El Buen Fin" hasta el último día de diciembre para regularizar los pagos y de igual forma con descuentos del cien por ciento en recargos de impuestos y derechos estatales.

Y esta decisión fue tomada por el Gobierno del Estado para poder atender a los contribuyentes que no alcanzaron a realizar sus trámites en el mes de noviembre, que era el que se tenía contemplado.